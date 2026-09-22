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Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de 17-20 Eylül tarihlerinde düzenlenen Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) yıllık kongresinde, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın haklarını savunan tarihi bir karar tasarısı kabul edildi.

Oda TV'de yer alan habere göre Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi tarafından ortaklaşa sunulan karar tasarısında, Yunanistan yönetimine Batı Trakya Türklerinin dini özerkliğine ve haklarına saygı göstermesi çağrısı yapıldı.

"1913 ATİNA VE 1923 LOZAN ANTLAŞMALARI İHLAL EDİLİYOR"

Kongrede kabul edilen kararda, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dini statüsünün ve haklarının 1913 Atina Antlaşması ile 1923 Lozan Antlaşması kapsamında uluslararası güvence altında olduğuna dikkat çekildi.

Azınlığın kendi dini liderlerini seçme ve dini kurumlarını yönetme hakkına sahip olduğu vurgulanırken, Yunanistan devletinin 1991 yılından bu yana sürdürdüğü müftü atama politikaları sert bir dille eleştirildi.

2026 YILINDAKİ MÜFTÜ ATAMALARINA TEPKİ

Karar metninde, Yunanistan’ın müftü tayin etme uygulamalarının dini özerklikle bağdaşmadığı belirtildi

DEVLET ELİYLE ATAMA

Müftülerin 1991’den bu yana Yunan devleti tarafından atandığı hatırlatıldı.

SON ATAMA SÜREÇLERİ

2026 yılında Dimetoka’ya müftü atanması ile İskeçe ve Gümülcine’de yeni müftülerin belirlenmesine yönelik yürütülen süreçlerin azınlığın iradesini ve dini özerkliğini yok saydığı ifade edildi.

FUEN, Yunanistan hükümetinden devlet eliyle müftü atama uygulamasına derhal son vermesini, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini özerkliğini yeniden tesis etmesini ve halkın seçtiği meşru temsilcileri tanımasını şart koştu.

RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİ İÇİN DE KARAR KABUL EDİLDİ

Helsinki'deki kongrede yalnızca Batı Trakya değil, Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türklerin haklarına ilişkin sunulan karar tasarısı da kabul edildi.

Söz konusu kararda Yunanistan yönetimine; Türklerin etnik kimliklerini özgürce ifade etme ve örgütlenme haklarını tanıması, bölgede iki dilli okulların açılmasına izin vermesi ve dini özerkliklerine saygı göstermesi yönünde çağrıda bulunuldu.