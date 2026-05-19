UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg, yarın Beşiktaş Park’ta karşı karşıya gelecek.

Final öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Aston Villa’nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'KUPA KALDIRMAK İSTİYORUM'

Copa Amerika deneyimiyle Avrupa Ligi finalini kıyaslayan Martinez, Aston Villa taraftarı olarak bu kupayı kazanmanın kendisi için özel olacağını söyledi.

Tecrübeli kaleci, “İlk Copa Amerika finalimde kupayı kaldırdım. Şimdi de aynı düşünce yapısıyla sahaya çıkacağım. Aston Villa taraftarı olarak takımımı kupa kaldırırken görmek istiyorum.” dedi.

'HAVA TOPLARINDA AGRESİF OLACAĞIM'

Rakipleri Freiburg’u detaylı analiz ettiklerini belirten Martinez, “Yarın hava toplarında agresif olmaya çalışacağım. Ceza sahasını kontrol edebilirsem tehlikeyi savuşturabiliriz diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

'HERKESİ YENEBİLİRİZ'

Aston Villa’daki süreçten gurur duyduğunu söyleyen Martinez, takım ruhunun önemine vurgu yaptı.

33 yaşındaki Arjantinli kaleci, “Premier Lig’de en düşük bütçeli takımlardan biriydik ama birlikte mücadele ettiğimizde herkesi yenebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

'FİNALİ HAK ETTİK'

UEFA Avrupa Ligi finaline çıkmayı hak ettiklerini belirten Emiliano Martinez, taraftarların da bu başarıyı fazlasıyla hak ettiğini söyledi.



