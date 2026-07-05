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Kaynak: ANKA

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, NATO üyesi ülkelerin liderlerinin zirve kapsamında ağırlandığını belirtti. Aslan, buna karşı protesto çağrısı yapan gençlerin, kadınların, işçilerin, siyasi parti, sendika ve dernek yöneticilerinin haftalardır gözaltına alındığını ve tutuklandığını ifade etti.

“OPERASYONLAR İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ HEDEF ALIYOR”

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda EMEP Şanlıurfa İl Başkanı ile il ve gençlik örgütü yöneticilerinin yanı sıra farklı siyasi partilerden temsilciler ve akademisyenlerin de gözaltına alındığını belirten Aslan, bu operasyonların ifade ve örgütlenme özgürlüğünü hedef aldığını savundu.

Aslan açıklamasında, “Bu gözaltı operasyonlarının tek amacı, NATO’nun işlediği suçların üzerini örtmek ve yükselen toplumsal itirazı bastırmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

SERBEST BIRAKILMALARI ÇAĞRISI

Gözaltı ve tutuklamalara son verilmesi çağrısında bulunan Aslan, “Gözaltına alınanlar ve tutuklananlar derhal serbest bırakılsın. NATO baskılarına boyun eğmeyeceğiz, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.