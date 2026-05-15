Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Tüm Üretici Köylü Sendikası (Tüm Köy Sen) üyeleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir basın toplantısı düzenledi. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında gerçekleştirilen açıklamada, bizzat çiftçiler tarafından hazırlanan dört maddelik kanun teklifi taslağı meclis gündemine taşındı.

Toplantıda konuşan Sevda Karaca, hazırlanan kanun teklifinin masa başında değil, doğrudan tarlalarda ve meralarda üreticinin emeğiyle şekillendiğini vurguladı. Karaca, teklifin en temel maddesinin tarımsal üretimde kullanılan mazotta ÖTV ve KDV’nin kaldırılması olduğunu belirtti.

Çiftçilerin girdi maliyetleri altında ezildiğine dikkat çeken Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Gübreden ilaca, sulama maliyetinden işçiliğe kadar tüm kalemler katlanırken, üretici ürününü yok pahasına satmak zorunda kalıyor. İktidar, çiftçi hasat dönemindeyken ithalat yaparak yerli üreticinin batmasına neden oluyor."

İklim krizi ve doğal afetlerin üreticiyi çaresiz bıraktığını ifade eden Karaca, mevcut afet yasasının (2090 sayılı Kanun) çiftçi lehine revize edilmesini talep etti. Karaca, holdinglerin borçlarının tek kalemde silindiğini hatırlatarak, ürün kaybı yaşayan çiftçilere yeni krediler vermek yerine, mevcut borçların faizleriyle birlikte silinmesi ve karşılıksız destek sunulması gerektiğini savundu.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise Tarım Bakanlığı’nın 90. kuruluş yıl dönümüne atıfta bulunarak sert eleştirilerde bulundu. "Köylü milletin efendisidir" şiarıyla kurulan sistemin bugün köylüyü perişan ettiğini söyleyen Bayhan, yerli ve milli bir tarım politikası için ilk adımın mazottaki vergi yükünü hafifletmek olduğunu belirtti.

Bayhan, "Eğer mazottan vergi kaldırılmazsa, açıklanan tüm projeler yalnızca büyük tarım tekellerinin ve dev hayvancılık şirketlerinin kârını büyütecektir. Küçük ve orta ölçekli üretici ise yoksulluğa mahkûm kalacaktır" dedi.