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Sağlık durumu nedeniyle haziran ayında gerçekleştirmeyi planladığı Bursa ve Harbiye Açıkhava konserlerini ertelediğini duyuran sanatçı, kısa süreli bir tedavi sürecine başlayacağını açıkladı.

Usta sanatçının paylaşımı sonrası sosyal medyada "Emel Sayın'ın sağlık durumu nasıl?", "Emel Sayın neden konserlerini erteledi?" ve "Hastalığı ne?" soruları gündeme geldi.

Takipçilerine seslenen Sayın, 14 Haziran'da Bursa Açıkhava Sahnesi'nde ve 17 Haziran'da İstanbul Harbiye Açıkhava'da vermeyi planladığı konserlerin ileri bir tarihe alındığını belirtti. Sanatçı, sağlık durumuyla ilgili ciddi bir endişe bulunmadığını vurgularken, doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda bir süre tedavi göreceğini ifade etti.

Paylaşımında sevenlerine teşekkür eden Emel Sayın, alınan kararın detaylarını yayımlayacağı bir videoda anlatacağını söyledi. Ünlü sanatçı, destek mesajları ve iyi dilekler için hayranlarına minnettarlığını dile getirdi.

Öte yandan magazin kulislerinde Emel Sayın'ın konserlerini erteleme nedeninin vertigo rahatsızlığı olabileceği öne sürüldü. Ancak sanatçı tarafından hastalığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.