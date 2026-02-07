Düşük maaşı, “emeklilerin uzun yaşamasına” bağlayan SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı.

Muhtereme, o incitici ve emeklilerde çok üzüntüye sebep olan sözlerinden dolayı büyük ceza mı verilmiş olundu?..

Yook!.. Raci Kaya, ballı maaşlı BDDK üyeliğine atandı.

Bu ülkede emeklinin kader çizgisinde iyi bir gelişme/değişiklik olur mu?..

Asla ve kata olamaz!.. Çünkü, ülkeyi yönetenlerin ismi ve siyasi partiler değişse de çizgide değişiklik yok!.. Kafa hep aynı kafa!..

Bundan 41 yıl önce…

Başbakan Turgut Özal’ın emekliler ve işçilerle arası hiç iyi değildi… Bugünkü AKP zihniyeti gibi emekliyi ekonominin üzerindeki ağır yük olarak görürdü. O zamanlar sıkı bir Başbakanlık muhabiri olan dostum Emin Varol, bakın o günleri nasıl anlatıyor;

“1986 yılına birkaç gün kala, emekliye yapılacak zam oranı gündeme yerleşmişti.

Başbakan Turgut Özal’a, yılbaşında emekliye müjde verip vermeyeceğini sordum.

Özal’ın verdiği cevap, Başbakanlık Muhabiri olarak çalıştığım SABAH Gazetesi’nin manşetinden yayınlandı.

Özal, o röportajda bana, ekonomik sıkıntının kaynağı olarak ‘erken emekliliği’ ve ‘emeklinin çok uzun süre yaşamasını’ göstermişti.

Turgut Özal da 41 yıl önce, emeklilerin yaşam süresinin uzamasının, ekonomiyi sıkıntıya soktuğunu hatta ülkeyi batırdığından şikayet etti.

Bakın neler söylemişti:

‘Türkiye’de erkeklerin ortalama ömrü 69, kadınlarınki ise 71’dir. Bir işçi emekli olduktan sonra devletten ortalama 21 sene maaş alır. Batıda ise bu süre 12 senedir. Batı’da 9 çalışana mukabil bir emekli vardır. Bizde ise 2,5 çalışana bir emekli düşüyor.

Bu durumda bu memleket batmaz mı kardeşim?’

Çalışma hayatında geç emekliliği savunan Başbakan Turgut Özal, röportaj sırasında bana, yaşımı sordu.27 olduğunu öğrenince, ‘senin ortalama yaşam süren 81. Sen 54 seneden daha fazla yaşarsın merak etme. 70 senenin üzerine çıkarsın’ diye ömür de biçti.”

***

Raci Kaya 24 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada Türkiye’de prim ödeme süresi ve emeklilik yaşının AB ortalamalarına göre geride olduğunu söyleyerek “Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün emekli 78 yaşına kadar maaş alıyor" demişti.

Kaya, “SGK’ya ödenen primlerin ortalama süresi 20 yıl. Almanya’da bu süre 45 yıl. AB ortalaması 40 yıl. Eskiden ‘mezarda emeklilik’ deniyordu çünkü 50-55 yaşında ölüyorduk. Bugün 78 yıl ortalamaya gelmişiz. EYT ile birlikte 2023 yılından beri emekli sayımız 3 milyon arttı. Benim şu anda sistemi sürdürebilmem için istihdama adam girmesi lazım. Ama 10 yıl içerisinde 10 milyon insan istihdama girecek derken, nüfusumuz yaşlanıyor ve emekli sayımız daha hızlı artıyor. Prim ödeme yıl sayısı ortalama 20 yıl, emekli olma yaşı 48. AB’de emekli olma yaşı 65” ifadelerini kullanmıştı.

Kafa aynı kafa oldukça ve bu kafalar değiştirilemedikçe emeklinin kaderinde iyiye yönelik bir gelişme/değişme beklemek saflık değil de nedir?.. Emekliyi “tabutluk” olan gören ANAP zihniyeti ve devamında gelen merkez sağ partiler... Bugüne kadar ne değişti?.. Sadece ve sadece emeklinin yaşam şartlarındaki zorlukların katsayıları değişti!..

O gitmiş bu gelmiş… Neye yarar?... Zihniyetler hep aynı olduktan sonra!..