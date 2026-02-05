Öcalan affı için yol haritası belli!..

Değerli dostum, gazeteci Murat Yetkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Meclis grup toplantısı çıkışında sormuş;

“Taleplerinize AKP ne der?”

Hareketin lideri, duraksamadan yanıtlamış;

“Biz kendi görüşümüzü söyledik. Bunların faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir.”

Mevzuyu biliyorsunuz… O yüzden tekrarlamıyorum!..

“Kendi görüşü” olduğuna inanmak için aşırı saf olmak gerekir!.. Hele pişirilmeden sofraya getirildiğine inanmak için saflığında ötesine geçmek gerekir!..

İzlenecek yol çok aşikar;

Meclis İmralı komisyonu raporunda altyapı hazırlanacak. Sonra kanun teklifleri Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

Sonra?..

Yerse pazarı!..

Bebek katili Abdullah Öcalan’ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk bürosundan da hemen işaret fişekleri atıldı. “Avukat” Rezan Sarıca, Devlet Bahçeli konuşmasını tamamlamasının ardından terör örgütünün borazanı bir sözde yayın organına şunları söyledi;

“Umut İlkesi, bu sürecin ana zeminini teşkil ediyor. Bu sürecin başlangıcında yapılan çağrıların odağında da Umut İlkesi’nın sonuna kadar yaşam bulmasına dair taahhütler ve ifadeler söz konusuydu. Ancak siyasal boyutuyla dahi bunun yerine getirilmediğini, buna dair uyumlu adımlar atılmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2014 yılında ‘ihlal’ kararı verdi. Şimdiye kadar uluslararası hukuk bağlamında ve Türkiye’nin anayasal sorumluluğu bağlamında bunun yerine getirilmesi gerekirdi. Ancak belirsizliğe ve negatif bir zamana bırakılmış durumda.

Şimdiye kadar Türkiye, Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi’ne (BK) bu konuda adım atılmayacağına dair bildirimlerde bulundu. Türkiye bunun istisna olduğunu ifade etse de AİHM bunun yapısal, sistematik bir sorun olduğunu ve ‘derhal’ Türkiye’nin buna uygun adımlar atması gerektiğini ifade etti. Fakat Türkiye ne AİHM kararına uygun adım attı ne de Bakanlar Komitesinin çağrılarına uyumlu adımlar attı. Çünkü Bakanlar Komitesi bazı yol ve yöntemlere işaret etti. Türkiye’nin karara uygun çözüm modeli getirmemesindeki ısrarına karşı kendi takip sistemini ileri seviyeye taşımasa da Türkiye’ye aslında Meclis’te verilen yasa tekliflerini değerlendirebileceğini, hatta bu süreçte Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun da bu konuya eğilebileceğini ve çalışma yapabileceğini işaret etti. Ancak ne Meclis ne de Meclis komisyonu bu konuda herhangi bir adım atmadı. Ayrıca şu an geçiş hukukunu işaret edecek ortak rapor sürecinden geçiyoruz. O raporlarda Umut İlkesi’nın yer almamasına dair kimi demeçler verildiğini görüyoruz. Hem Anayasa ve Avrupa hukukuna göre atılması gereken bir adımken hem de Türkiye’deki siyasi koşulların, yani Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin gerektirdiği bir çalışmayken buna dair hiçbir işaretin verilmemesi kabul edilebilir bir durum değil.

Bu konuda şöyle bilinçli bir şekilde yanlış bir bilgi de dolaştırılıyor. İktidar kanadında Sayın Öcalan’ın bu konuda bir talebinin olmadığı söyleniyor. Fakat bu doğru değil. Çünkü doğrudan Sayın Öcalan’la yaptığımız avukat görüşmesinde bize, ‘Umut İlkesi’nın gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor’ dedi. Hukuk, demokrasi ve adalet açısından baktığımızda Umut İlkesi’nın uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyordu. Devletin böyle bir sorumluluğu var. Devletin artık buna çözüm üretmesi gerektiğini ifade ediyordu. Bunun daha gerisine gittiğimizde; 2021 yılında Sayın Öcalan adına biz mahkemelere özgürlük başvurularında bulunduk. Sayın Öcalan’ın artık özgür bir yaşama kavuşması gerektiğini, hukuki ve siyasi altyapısıyla bu özgürlük talebinde bulunduk. Yine bu talebi Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdık. Fakat AYM, Umut İlkesi başvurusunu sessizliğe terk etmiş durumda. Sayın Öcalan’ın geçmişten bu yana Umut İlkesi’nın yaşama geçmesi için iradesi, talebi ve başvurusu var. Israrla iktidarın buna dair talebinin olmadığını söylemesi kamuoyunu yanıltmayla ilgili bir durum. Bu konuda adım atmamanın gerekçesinin üretildiğini görüyoruz. Bunu da kesinlikle kabul etmiyoruz. Sayın Öcalan’a dair zaman kaybetmeden Umut İlkesi’nın yerine getirilmesi gerekiyor.”

***

Yol haritası gayet itinalı bir şekilde çizilmiş!.. Üstelik canilerin başının da af edilip, salıverilmesini dayattığı ve bunun da nasıl kabul gördüğü belgelenmiş.

O zaman geriye ne kaldı?..

DEM Parti’nin 24.09. 2024’te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın salıverilmesi ile ilgili verdiği kanun teklifinin hayata geçirilmesi.

Arşivinizde bulunsun diye yer veriyorum;

-Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında koşullu salıverme

yasağının kaldırılması ve 25. yılda koşullu salıverme

imkanının sağlanması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik

yapılması hakkında kanun teklifi.

MADDE 1- 3713 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2- 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin 16. fıkrası yürürlükten

Kaldırılmıştır.

MADDE 3- 5275 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 5275 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin yayımı tarihinden önce haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilenlerin veya ölüm cezalan ağırlaştınlmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülenlerin cezalanmn infazımn yirmi beşinci yılmdan başlayarak koşullu salıverilme değerlendirmesi yapılır."

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

-MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Ölüm cezaları ağırlaştmlmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen

veya ağırlaştmlmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları için koşullu salıverme yasağı yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 2- Ölüm cezaları ağırlaştmlmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen

veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları için koşullu salıverme yasağı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Ölüm cezaları ağırlaştmlmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen

veya ağırlaştmlmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları için koşullu salıverme yasağı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Ölüm cezaları ağırlaştmlmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen

veya ağırlaştmlmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları için koşullu salıverme imkanı getirilmiştir.

MADDE 5- Yürürlük maddesidir.

MADDE 6- Yürütme maddesidir.

***

Yazarın notu; Alıntı yaptığım kanun teklifindeki imla hataları, teklifi veren milletvekiline aittir. Alıntıyı, aynen, TBMM resmi internet sitesinden yaptım.