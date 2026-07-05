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Kaynak: ANKA

Emekliler, İstanbul Kadıköy'de düzenledikleri basın açıklamasıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yılın ilk 6 ayı için açıkladığı yüzde 17,76'lık enflasyon oranına tepki gösterdi. Grup, açıklanan verilerin yaşam maliyetlerini yansıtmadığını savunarak maaşlara 50 bin lira seyyanen zam yapılmasını talep etti.

"GERÇEK HAYATIN ENFLASYONUNU GÖRÜN"

Basın açıklamasında hükümete seslenen emekliler, ekonomik şartların her geçen gün ağırlaştığını belirterek şu mesajı verdi:

"Buradan hükümete sesleniyoruz; biz sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Biz lütuf değil, adalet istiyoruz. Biz seçimden seçime verilen vaatleri değil, insanca yaşayacak bir gelir istiyoruz. Emekliyi şaibeli rakamlara mahkum etmeyi bırakın. Gerçek hayatın enflasyonunu görün. Milyonlarca emeklinin sabrını daha fazla sınamayın. Açlık ve yoksulluk kader değildir. Emeklinin onuru pazarlık konusu değildir."

Emekliler, maaş artışlarının resmi enflasyon verileri yerine gerçek yaşam maliyetleri dikkate alınarak belirlenmesini ve taleplerinin karşılanmasını istedi.