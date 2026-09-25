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Kaynak: ANKA

DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası, Tüm Emeklilerin Sendikası ve diğer emekli örgütleri, İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelerek emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekti.

Devrimci Emekliler Sendikası MYK Üyesi Hikmet Yıldız, yüksek enflasyon karşısında emekli ve memur maaşlarının eridiğini belirterek, “Saraylarda alınan kararlarla milyonların sofrasında zorunlu gıdalar azalıyor. Sofralardan her gün bir tabak eksiliyor” dedi.

“SEYYANEN ZAM DERHAL YAPILMALI”

Emekli ve memurların yıllardır biriken gelir kayıplarının telafi edilmesini isteyen Yıldız, taleplerini şöyle sıraladı:

“Memurun ve emeklinin yıllardır biriken gelir kaybı telafi edilmelidir. Seyyanen zam derhal yapılmalıdır. Seyyanen zam bir lütuf değil, emeğin hakkıdır.”

Yıldız ayrıca intibak yasasının çıkarılmasını isteyerek, “Emekliyi yoksulluğa mahkum etmeyin” çağrısında bulundu.

25 BİN 100 LİRALIK SEYYANEN ZAM TALEBİ

Tüm Emeklilerin Sendikası adına yapılan açıklamada ise 2023'te kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen ödeme yapılırken memur emeklilerinin bu düzenlemenin dışında bırakıldığı hatırlatıldı.

Gelinen noktada seyyanen zammın 25 bin 100 lirayı bulduğu belirtilerek, bu tutarın yalnızca memur emeklilerine değil, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlar dahil bütün emeklilere verilmesi istendi.

Sendika ayrıca seyyanen zam konusunda açılan davaların Anayasa Mahkemesi'ne taşındığını belirterek, dosyanın esastan görüşülmesi sürecinin uzatılmaması çağrısında bulundu.

Eyleme destek veren YENİ Parti İl Başkan Yardımcısı Sinan Karaca da emeklilerin yaşadığı geçim sorunlarına dikkat çekerek, haksızlığa uğrayan emekli ve emekçilerin yanında olduklarını söyledi.