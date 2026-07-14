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SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz ayında sadece yüzde 17,75 oranında zam farkı yapıldı. Ne bir refah payı ne de bir seyyanen zam verilmedi.

Açlık sınırının 35 bin TL’yi aştığı ortamda emeklinin cebinde ne maaş dayanıyor ne de ikramiye. 3 Temmuz günü açıklanan 6 aylık enflasyon farkı, 11 gündür Meclis’ten geçmedi.

Ancak bugün Meclis’ten geçmiş olacak. Geçse de ne değişecek ki, emekliler enflasyon altında ezilmeyi sürdürecek.

AH ŞU KÖK AYLIK MESELESİ...

Kafamıza takılan en büyük sorunlardan biri ise şu kök aylık meselesi oldu. Kök aylık, bir emeklinin SGK sisteminde kayıtlı olan ve yıllar içindeki prim ödemeleri ile gün kazançlarına göre belirlenen gerçek maaşı olarak biliniyor.

Emeklilerin kök aylık sorunu, prim gününe ve kazançlara göre hesaplanan gerçek (kök) maaşlarının devlet tarafından belirlenen taban aylık seviyesinin altında kalması şeklinde karşımıza çıkıyor.

Örneğin 17 bin TL kök maaşı olan birini alacağı maaş 20 bin 17,5 TL olacak. Ancak bu fark ile maaşlar yine 20 bin TL kalacak.

En düşük emekli maaşları (taban aylık) bir kanun maddesi ile seyyanen yükseltiliyor. Her sene olduğu gibi AK Parti cephesi bu sorunu çözmek için TBMM’de yasal düzenleme ile açıklıyor.

ÖBÜR AYA SARKMASI BEKLENİYOR

23 bin 552 TL maaşlar ise bugün kesinleşecek ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandığın da tam anlamıyla yürürlüğe girecek.

Ancak bu zammın 17 Temmuz’a kadar yetişmesi gerekiyor. Son kulislerde ise enflasyon farkının bu ay sarkması bekleniyor.

Emekliler ise kök aylık meselesinin her yıl dile getirilmesinde rahatsız. Bu konuda iktidar tarafından bir düzenleme yapmasını talep ediyor.