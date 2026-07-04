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Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin kilitlendiği temmuz zammı sürecinde tablo tamamen netleşti. Yılın ilk 6 aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte refah payı hariç zam oranları kesinleşirken, hak sahiplerinin yeni maaşlarına ve doğacak maaş farklarına kavuşacağı tarihler de netlik kazandı.

SSK VE BAĞ-KUR'DA YENİ TABAN MAAŞ 23 BİN 552 TL

İlk 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yansıyacak temmuz ayı zam oranı yüzde 17,76 olarak tescillendi. Bu artışla beraber en düşük emekli aylığında da kritik bir düzenlemeye gidiliyor. TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinin yasalaşmasıyla, halihazırda 20 bin TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 17,76'lık zamla 23 bin 552 liraya yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 13,52'LİK ARTIŞ

Toplu sözleşme şartları ve ilk altı aylık enflasyon farkı hesaplamaları sonucunda, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak temmuz ayı artışı ise yüzde 13,52'de kaldı.

PEKİ, ZAMLI MAAŞLAR VE OLUŞAN FARKLAR HESAPLARA NE ZAMAN GEÇECEK?

Kamu görevlileri, zam yansıtılmış yeni maaşlarını her ay olduğu gibi 15 Temmuz'da banka hesaplarından çekecek. 1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farklarının ise bu tarihi takip eden bir hafta içerisinde hesaplara aktarılması planlanıyor.

SSK emeklileri 17 - 26 Temmuz zamlı aylıklarını tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen günlerde alacak.

Bağ-Kur emeklileri ise 25 - 28 Temmuz yeni ve zamlı maaş ödemelerine kavuşacak.

Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin temmuz ayı zam farklarının ödeneceği kesin tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak.