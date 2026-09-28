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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’da emekli polis Ali Şekeroğlu’nun yaşamını yitirmesinin ardından CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül yazılı bir açıklama yaptı. Bülbül, Şekeroğlu’nun ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdiğini ifade ederek emeklilerin geçim koşullarını ve Türkiye’deki ekonomik tabloyu gündeme taşıdı. Açıklamada hükümete yönelik eleştirilerde bulunulurken, “İnsanların emeğinin karşılığını alamadığı, geleceğe güvenle bakamadığı bir düzen sürdürülemez” ifadeleri kullanıldı.

ALİ ŞEKEROĞLU’NUN ÖLÜMÜ SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

Aksaray’da emekli polis Ali Şekeroğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından siyasi açıklama geldi.

CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, yayımladığı açıklamada Şekeroğlu’nun ölümünü emeklilerin ve geniş toplum kesimlerinin yaşadığı ekonomik sorunlar üzerinden değerlendirdi.

Bülbül, açıklamasında Şekeroğlu’nun geçim sıkıntısı yaşadığını ve bu nedenle yaşamına son verdiğini ileri sürerek, olayın yalnızca bireysel bir trajedi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

CHP’DEN EKONOMİK KOŞULLARA ELEŞTİRİ

CHP İl Başkanı Cansu Bülbül açıklamasında özellikle emeklilerin ekonomik durumuna dikkat çekti.

Bülbül, yıllarca çalışma hayatında yer almış ve kamu hizmeti vermiş kişilerin emeklilik döneminde ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmasının sorgulanması gerektiğini belirterek şu soruları gündeme taşıdı:

“Yıllarca çalışan, emek veren, bu ülkeye hizmet eden insanlar neden bugün geçinemiyor? Neden emeklilik huzurun, çalışma hayatı ise refahın değil; geçim mücadelesinin adı haline geldi?”

Bülbül, açıklamasında ekonomik sorunların yalnızca emeklilerle sınırlı olmadığını da ifade etti.

“SORACAĞIMIZ HESAP VAR” İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, açıklamasında iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek siyasi sorumluluk tartışmasını gündeme getirdi.

Bülbül, Türkiye’yi yöneten siyasi anlayışın ekonomik koşullar konusunda sorgulanması gerektiğini savunarak, “Bir insan ‘geçinemiyorum’ diyerek yaşamına son verecek noktaya gelmişse, bunun hesabını kim verecek?” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca uzun süredir iktidarda bulunan hükümete yönelik eleştiriler yer aldı.

Bülbül, ekonomik sorunların toplumun farklı kesimlerini etkilediğini belirterek emeklilerin yanı sıra işçiler, memurlar, esnaf, çiftçiler, gençler ve kadınların da geçim mücadelesi verdiğini ifade etti.

EMEKLİLERİN GEÇİM SORUNU GÜNDEME TAŞINDI

Açıklamanın merkezinde emeklilerin ekonomik koşulları yer aldı.

Emeklilik döneminin insanların çalışma hayatının ardından daha güvenli ve huzurlu bir yaşam sürdürebilecekleri bir dönem olması gerektiğini belirten Bülbül, mevcut ekonomik koşulların bu beklentiyi karşılamadığını savundu.

Bülbül, açıklamasında emeğin karşılığının alınabilmesi ve insanların geleceklerine daha güvenli bakabilmesi gerektiğini vurguladı.

“BİZ SUSMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ”

CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül açıklamasının devamında ekonomik sorunların siyasi ve toplumsal açıdan tartışılmaya devam edeceğini belirtti.

Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

“Biz susmayacağız. Biz unutmayacağız. Ve halkın alın terini değersizleştiren bu düzenin siyasi sorumlularından hesap soracağız.”

Bülbül, açıklamasında her vatandaşın insanca ve onurlu bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu ifade ederek ekonomik politikaların toplumun refahını gözetmesi gerektiğini savundu.

ALİ ŞEKEROĞLU İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, açıklamasının sonunda Ali Şekeroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bülbül, Şekeroğlu’nun ölümünü emeklilerin ekonomik koşulları üzerinden değerlendirirken, olayın ardından toplumda yaşanan ekonomik sıkıntıların daha geniş biçimde tartışılması gerektiği yönündeki görüşünü ortaya koydu.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN GÖZLER EKONOMİK KOŞULLARA ÇEVRİLDİ

Ali Şekeroğlu’nun ölümü sonrasında yapılan açıklama, özellikle emekli gelirleri, hayat pahalılığı, geçim maliyetleri ve emeklilerin ekonomik şartları konusunu yeniden gündeme taşıdı.

CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül’ün açıklaması siyasi değerlendirmeler ve eleştiriler içerirken, Şekeroğlu’nun yaşamına son verme gerekçesine ilişkin ifadelerin de Bülbül’ün açıklamasındaki değerlendirmeler olduğu dikkat çekti.

Öte yandan bir kişinin yaşamına son vermesi gibi son derece hassas olaylarda, ölümün ekonomik nedenlerle gerçekleştiğine ilişkin iddiaların resmi makamlarca doğrulanıp doğrulanmadığı önem taşıyor. Bu nedenle konuya ilişkin kesin değerlendirmelerin, resmi soruşturma ve yetkili makamların açıklamaları çerçevesinde ele alınması gerekiyor.

Açıklama, Aksaray’da emeklilerin ekonomik koşulları ve geçim sıkıntısı tartışmasını yeniden gündeme taşırken, Ali Şekeroğlu’nun vefatı ailesi, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.