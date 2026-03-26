Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Türkiye'nin komşu ülkelerine uygulanan yaptırımların asıl hedefinin Türkler olduğunu söyledi. Komşulara uygulanan yaptırımlardan Türkiye'nin ticari zarar gördüğünü ifade eden Karakuş, zamanında Irak'a ilaç bile satamadığımıza değindi.

Erdoğan Karakuş'un açıklamaları şöyle:

62 yıldır Hava Kuvvetleri mensubu olarak yaptırım içindeyiz. 47 yıl önce İran'a uygulanan yaptırım, Türkiye'ye karşı yapılmış bir hamleydi. Hedef aslında Türkiye. Aslında Türkiye de değil, hedef Türkiye içerisindeki ve Türkiye dışarısındaki Türkler.

"IRAK'A İLAÇ BİLE SATAMADIK"

İran'a yaptırım uygulandığı zaman, Türkiye'nin komşusuyla ticareti ortadan kalkıyor. Sonra Irak'a yaptırım uyguladı, ilaç bile satamadık. 1 milyar dolarlık bir satış hacmimiz vardı orada. Bunların hepsi Türkiye'ye karşı. Bunların hepsi Türk milletine karşı.

"TÜRK HAVA KUVVETLERİ 1964'TEN BERİ YAPTIRIMDA"

İran 47 yıl önce ne yaptı? Amerikan Büyükelçiliği'ni bastı. İran bunu yapmamış olsaydı, Türkiye'nin komşularıyla ticareti aksamayacaktı. Biliyorsunuz Irak'ta yapmış olduğumuz inşaat anlaşmaları Türkiye'nin en büyük gelir kalemiydi. Şunu net bir şekilde söylüyorum; 1964'den beri Türk Hava Kuvvetleri yaptırımdadır.