ABD ile İsrail’in İran’a karşı savaşı 17 gündür devam ediyor. Savaşın başından bu yana iki ülkenin saldırılarına karşı İran bölgedeki ABD üslerine ve İsrail’in askeri hedeflerini vuruyor.

ABD Başkanı Trump, her ne kadar ‘savaşı kazandıklarını’ savunsa da özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki durum hem piyasaları olumsuz yönde etkilerken hem de Washington yönetimi ile İsrail’i zor durumda bırakıyor.

Öte yandan ABD kamuoyunu savaşa karşı olumlu bir tavır sergilemesi için yönlendirmeyen Trump, kasım ayında yapılacak ara seçim öncesinde desteğini büyük ölçüde kaybetti. Trump’ın desteği kaybetmesinde ülkedeki ekonomik durum ve çok sayıda ABD’linin temel ürünlere erişiminde sorunlar yaşaması da etkili oldu.

Ortaya çıkan son tablo Trump yönetiminin savaşın gidişatına yönelik neler yapacağının merak konusu olmasına neden oldu.

Emekli büyükelçi Ömer Faruk Loğoğlu, YENİÇAĞ’a yaptığı açıklamada Trump’ın hem İran’daki savaşı hem de ABD kamuoyunun desteğini kaybettiğini gördüğünü söyledi. Loğoğlu, “Dolayısıyla yine Trumpvari "savaşı kazandık, operasyonumuza son veriyoruz" türünden bir açıklamayla saldırıya son verecektir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE SAVAŞIN DIŞINDA KALMALI”

Öte yandan son günlerde İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasında NATO savunma sistemleri tarafından imha edilen füzeler büyük tedirginliğe neden oldu. Yaklaşık 10 günde Türk hava sahasında 3 füzenin imha edilmesi “Türkiye’yi savaşın içine çekmek istiyorlar” yorumuna neden olmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada Türkiye’nin savaşın dışında kalmak istediğinin altını çizdi.

Emekli Büyükelçi Ömer Faruk Loğoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde “Türkiye bu savaşın tamamen dışında kalmalı” şeklinde konuştu.