1 Ocak 2005'te hayatımıza giren TL ile asgari ücret net 350,15 TL olarak belirlenmişti. İlk bakışta küçük görünen bu rakamın o günkü "satın alma gücü", bugün milyonların hayalini kurduğu bir refah seviyesini temsil ediyordu.
Yapay zeka ezberleri bozdu: Asgari ücret ve emekli maaşında 20 yıllık gerçek rakamı açıkladı
Türkiye'nin paradan 6 sıfır attığı 2005 yılında asgari ücret 350,15 TL, en düşük emekli maaşı ise yaklaşık 437 TL idi. "O zaman para daha değerliydi" diyenler haklı mı? Yapay zeka, 2005 yılının altın, ekmek ve kira paritelerini 2026 yılına uyarladı.Derleyen: Süleyman Çay
2005 yılında bir Cumhuriyet altını ortalama 133,38 TL civarındaydı. Bir asgari ücretli maaşıyla 2,5 adet Cumhuriyet altını alabiliyordu.
Bugün Cumhuriyet altınının yaklaşık 46 bin 803 bin TL olduğu bir ortamda, 2005'teki alım gücünü yakalamak için asgari ücretin bugün tam 117 bin TL olması gerekiyordu.
2005 yılında en düşük emekli maaşı (SSK) yaklaşık 437 TL idi.
Eğer 2005 yılındaki bu oran korunsaydı, bugün 28 bin 75 TL olan asgari ücretin yanında en düşük emekli maaşının 21 bin TL değil, en az 48 bin TL olması gerekirdi.
Yeniçağ olarak Yapay Zekaya o dönemde en düşük emekli maaşı ve asgari ücretin şimdilerde ne kadar olması gerektiğini sorduk. İşte yapay zekanın cevabı...
Kalem
2005 Gerçek (TL)
2026 Mevcut (TL)
2005 Alım Gücü Karşılığı
Asgari Ücret
350,15 TL
28.075 TL
69.500 TL
En Düşük Emekli
255 TL
20.000 TL
48.000 TL