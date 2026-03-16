Yeniçağ Gazetesi
16 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Yapay zeka ezberleri bozdu: Asgari ücret ve emekli maaşında 20 yıllık gerçek rakamı açıkladı

Türkiye'nin paradan 6 sıfır attığı 2005 yılında asgari ücret 350,15 TL, en düşük emekli maaşı ise yaklaşık 437 TL idi. "O zaman para daha değerliydi" diyenler haklı mı? Yapay zeka, 2005 yılının altın, ekmek ve kira paritelerini 2026 yılına uyarladı.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yapay zeka ezberleri bozdu: Asgari ücret ve emekli maaşında 20 yıllık gerçek rakamı açıkladı - Resim: 1

1 Ocak 2005'te hayatımıza giren TL ile asgari ücret net 350,15 TL olarak belirlenmişti. İlk bakışta küçük görünen bu rakamın o günkü "satın alma gücü", bugün milyonların hayalini kurduğu bir refah seviyesini temsil ediyordu.

1 8
Yapay zeka ezberleri bozdu: Asgari ücret ve emekli maaşında 20 yıllık gerçek rakamı açıkladı - Resim: 2

2005 yılında bir Cumhuriyet altını ortalama 133,38 TL civarındaydı. Bir asgari ücretli maaşıyla 2,5 adet Cumhuriyet altını alabiliyordu.

2 8
Yapay zeka ezberleri bozdu: Asgari ücret ve emekli maaşında 20 yıllık gerçek rakamı açıkladı - Resim: 3

Bugün Cumhuriyet altınının yaklaşık 46 bin 803 bin TL olduğu bir ortamda, 2005'teki alım gücünü yakalamak için asgari ücretin bugün tam 117 bin TL olması gerekiyordu.

3 8
Yapay zeka ezberleri bozdu: Asgari ücret ve emekli maaşında 20 yıllık gerçek rakamı açıkladı - Resim: 4

2005 yılında en düşük emekli maaşı (SSK) yaklaşık 437 TL idi.

4 8
Yapay zeka ezberleri bozdu: Asgari ücret ve emekli maaşında 20 yıllık gerçek rakamı açıkladı - Resim: 5

Eğer 2005 yılındaki bu oran korunsaydı, bugün 28 bin 75 TL olan asgari ücretin yanında en düşük emekli maaşının 21 bin TL değil, en az 48 bin TL olması gerekirdi.

5 8
Yapay zeka ezberleri bozdu: Asgari ücret ve emekli maaşında 20 yıllık gerçek rakamı açıkladı - Resim: 6

Yeniçağ olarak Yapay Zekaya o dönemde en düşük emekli maaşı ve asgari ücretin şimdilerde ne kadar olması gerektiğini sorduk. İşte yapay zekanın cevabı...

6 8
Yapay zeka ezberleri bozdu: Asgari ücret ve emekli maaşında 20 yıllık gerçek rakamı açıkladı - Resim: 7

Kalem

2005 Gerçek (TL)

2026 Mevcut (TL)

2005 Alım Gücü Karşılığı

Asgari Ücret

350,15 TL

28.075 TL

69.500 TL

En Düşük Emekli

255 TL

20.000 TL

48.000 TL
7 8
Yapay zeka ezberleri bozdu: Asgari ücret ve emekli maaşında 20 yıllık gerçek rakamı açıkladı - Resim: 8
8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro