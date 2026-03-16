ABD’nin İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların maliyetine ilişkin yeni bir açıklama geldi. ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, saldırıların Washington yönetimine şu ana kadar en az 12 milyar dolara mal olduğunu ifade etti.

28 Şubat’tan bu yana devam eden operasyonlarla ilgili konuşan Hassett, kendisine iletilen son maliyet bilgisinin 12 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

Trump yönetiminin operasyonların finansmanı için Kongre’den ek kaynak talep edip etmeyeceği sorusuna da yanıt veren Hassett, şu aşamada ihtiyaç duyulan bütçeye sahip olduklarını söyledi. Hassett, daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulup duyulmayacağı konusunda nihai değerlendirmenin ABD Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) tarafından yapılacağını ifade etti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı’nın Kongre’ye sunduğu ilk tahminlerde, savaşın yalnızca ilk haftasında maliyetin yaklaşık 11,3 milyar dolar olabileceği öngörülmüştü.

Hassett ise açıkladığı 12 milyar dolarlık harcamanın tam olarak hangi zaman dilimini kapsadığına ilişkin ayrıntı vermedi.