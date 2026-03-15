ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran ile devam eden savaşın seyrine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Wright, çatışmanın beklenenden daha kısa sürebileceğini ifade ederek savaşın birkaç hafta içinde sona erebileceğini söyledi.

ABC News’ta yayımlanan “This Week” programına katılan Wright, savaşın gidişatına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu çatışmanın önümüzdeki birkaç hafta içinde kesinlikle sona ereceğini düşünüyorum. Hatta bundan daha erken de olabilir. Ancak birkaç hafta içinde sona erecek” ifadelerini kullandı.

Wright’ın açıklamaları, savaşın ardından ABD’de hızla yükselen akaryakıt fiyatlarının tartışıldığı bir dönemde geldi. İran’ın elindeki en önemli kozlardan biri, Basra Körfezi’ni Umman Körfezi’ne bağlayan ve dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü. İran’ın boğazı fiilen kapatması küresel petrol fiyatlarında yükselişe yol açarken ABD’de benzin fiyatlarının da artmasına neden oldu.

GasBuddy verilerine göre pazar sabahı itibarıyla benzin fiyatları savaşın başlamasından bu yana galon başına ortalama 76 sent yükseldi.

Wright daha önce ABD donanmasının petrol tankerlerine Hürmüz Boğazı’ndan geçiş sırasında eşlik edebileceğinin “oldukça muhtemel” olduğunu söylemişti. Ancak pazar günü yaptığı açıklamada donanmanın henüz bu yönde bir adım atmaya hazır olmadığını yineledi.

Enerji Bakanı, önümüzdeki haftalarda benzin fiyatlarında düşüş yaşanabileceğini dile getirirken savaş ortamında kesinlik olmadığını da vurguladı.

Wright, “Bir savaşta hiçbir şeyin garantisi yoktur” diyerek sürecin belirsizliğine dikkat çekti ve “Bu, çok daha iyi bir noktaya ulaşmak için katlanılan kısa vadeli bir acı” ifadelerini kullandı.