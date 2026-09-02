Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Emekli Amiral Gürdeniz, imzalanan anlaşmanın füzesi, sensör ve radar sonuçları yanı sıra İHA/SİHA'lara karşı ayrı sistemlerin kapsandığını, Barak füzeleriyle birlikte çok katmanlı bir hava savunma teknolojisine sahip olduğunu söyledi:

Gürdeniz "Bu hava savunma sistemi kime karşı oluşturuluyor? Herhalde İtalya'ya karşı değil. Çok net bir şekilde Türkiye'ye karşı. Türkiye'nin çevresinin Adalar Denizi'nden başlayarak Doğu Akdeniz boyunca giden bir halkayla kuşatıldığını görüyoruz."

Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ve İsrail'le olan ilişkilerinin tek başına değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gürdeniz, Fransa'dan alınan ayrılıkeyn ve F-35'lerin, "Defender" tatbikatlarında ABD'den hibe edilen binlerce zırhlı silahı da aynı tabloya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı:



"Yunanistan devleti kıyaslamayacağı kadar küçük bir ama kendi boyundan savunma harcaması yapıyor."

"BİR ZİNCİR, BİR HALKA"





Türkiye'nin Yunanistan'a bir tehdidin varlığını, aksine Türklerin birçok Yunan adasının ekonomisine katkı sağladığını hatırlatan Gürdeniz şöyle devam etti:

"Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs yönetiminin ve İsrail'in üçü birlikte Türkiye'yi tehdit ediyor. Bir zincir, bir halka oluşuyor."





Silahların gayri askeri statüdeki adalara sunulduğuna dikkat çeken Gürdeniz, bu statünün artık İsrail'de dağıldığını, egemenlik devriminin mevcut olduğunu, bu statünün ortadan kalkınca adaların esasının sorgulanması gerektiğini söyledi.

KATZ'DAN TÜRKİYE MESAJI

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın "bölgedeki genişlemeye çalışan aktörler" Türkiye'yi kastettiğini ifade etmesiyle Gürdeniz, anlaşmanın sadece silah satışı olmadığını, İsrail'in Yunanistan'ın tüm savunma sistemine gireceğini söyledi. Aynı gün İstanbul'da yapılan Mekke Savunma toplamının toplanmasıyla çakışmasının "kendilerince bir karşı cevap" olduğunu söyleyen Gürdeniz, şu şekilde tamamladı:

"Konu Türkiye'ye saldırmaz. Türkiye'ye saldırdığında, Türkiye'nin karşılıkları durursa veremesin diye bu sistemi kuruyorlar. Hedefin Türkiye olduğu çok aşıkar. Bunu Türkiye'nin bir ittifakın yeni bir atılımı olarak kaydettiriyoruz."