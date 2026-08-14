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AFL-CIO tarafından hazırlanan "En Tepedeki Hırsızlar" (Thieves at the Very Top) başlıklı son rapor, ABD'deki şirket yöneticileri ile personeller arasındaki gelir makasının ulaştığı çarpıcı boyutları ortaya koydu. Raporun en çok dikkat çeken ismi ise Tesla’dan aldığı astronomik ödemeyle Elon Musk oldu.

158,3 MİLYAR DOLARLIK DEVASA PAKET

Rapordaki hesaplamalara göre, Musk'ın 2025 yılına ait ücret paketinin toplam değeri 158,3 milyar dolar seviyesinde. Bu rakam büyük ölçüde performansa dayalı primlerden ve hisse ödüllerinden oluştuğu için klasik bir maaş tanımından ayrışsa da, Musk'ı ABD'nin en büyük şirket yöneticileri arasında eşi benzeri görülmemiş bir noktaya taşıyor.

Ortaya çıkan tabloya göre Elon Musk'ın toplam kazancı, ortanca bir Tesla çalışanının yıllık maaşını tam 2,5 milyon kat aşıyor.

CEO MAAŞLARI HIZLA YÜKSELİYOR

Gelir adaletsizliği yalnızca Elon Musk'ın ekstrem paketiyle sınırlı değil. S&P 500 şirketlerinin incelendiği rapora göre, üst düzey yöneticilerin gelirlerinde genel bir tırmanış söz konusu:

Musk denklemden çıkarıldığında bile, CEO'ların çalışanlara kıyasla ortalama kazanç oranı 2024'teki 285'e 1 seviyesinden, 2025'te 312'ye 1 seviyesine yükseldi.

Yine Musk hariç tutulduğunda, tepe yöneticilerin ortalama kazancı son bir yılda 18,9 milyon dolardan 22,8 milyon dolara çıktı.

Musk'ın ödemesi hesaplamaya dahil edildiğinde ise CEO-çalışan makası 5 bin 387'ye 1 gibi inanılması güç bir orana, CEO başına düşen ortalama kazanç ise 340,1 milyon dolara fırlıyor.

AMERİKALILARIN ÜÇTE BİRİ EMEKLİLİK BİRİKİMİNDEN YOKSUN

Yönetici gelirleri rekor kırmaya devam ederken, çalışanların ABD milli gelirinden aldığı pay İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Rapor, madalyonun diğer yüzündeki karamsar makroekonomik tabloyu şu verilerle destekliyor:

ABD'li yetişkinlerin yüzde 33'ünün hiçbir emeklilik birikimi bulunmuyor.

Vatandaşların yüzde 37'si, aniden karşılarına çıkabilecek 400 dolarlık beklenmedik bir masrafı ödeyecek nakde sahip değil.

Maliyetlerin yüksekliği nedeniyle yetişkinlerin yüzde 26'sı sağlık hizmeti almaktan vazgeçiyor.

Kiracıların yüzde 23'ü son bir yıl içinde ödemelerini aksattı.

Raporda, bu ekonomik darboğazın doğrudan CEO maaşlarından kaynaklandığına dair kesin bir nedensellik kurulamayacağı da vurgulandı.

TRUMP'IN GELİRİNİ KAZANMAK İÇİN 43 BİN YIL ÇALIŞMAK GEREKİYOR

AFL-CIO raporunun mercek altına aldığı bir diğer çarpıcı isim ise ABD Başkanı Donald Trump oldu. Ağırlıklı olarak kripto para varlıklarıyla bağlantılı olduğu tahmin edilen geliriyle Trump, 2025 yılında kazancını bir önceki yıla göre yüzde 254 oranında artırarak 2,2 milyar dolara ulaştırdı.

Yapılan hesaplamalara göre, ortalama ücretli bir ABD çalışanının bu meblağı kazanabilmesi için tam 43 bin 154 yıl çalışması gerekiyor.

AFL-CIO, mevcut ekonomi politikalarının bu uçurumu derinleştirdiğini savunurken, Beyaz Saray söz konusu eleştirileri reddetti. Yapılan açıklamada, Trump'ın varlıklarının bağımsız üçüncü taraf finans kuruluşları tarafından yönetildiği ve ortada herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığı ifade edildi.