Cybercab’in Tasarımına Gizlenmiş Yeni Nesil Anten
Tesla Robotaxi hesabı tarafından paylaşılan görsellerde, geleneksel çanak antenlerin aksine Cybercab’in arka bölümündeki dikdörtgen bir bölmenin içine tamamen gizlenmiş özel bir Starlink entegrasyonu ilk kez gösterildi.
Otomobillerde yeni dönem başlıyor: Elon Musk milyarlarca aracı hedefliyor
Tesla, direksiyon ve pedalları bulunmayan otonom Cybercab'e Starlink uydu internetini entegre etti. Yeni sistem 375 Mbps'nin üzerinde indirme hızı sunarken Elon Musk'ın hedefi çok daha büyük: Gelecekte tüm otomobillerin Starlink bağlantısına sahip olması.Kaynak: Diğer
Cybercab’in Tasarımına Gizlenmiş Yeni Nesil Anten
Süper Hızlı V5 Donanımı: 375 Mbps İndirme Hızı
Araçta kullanılan yeni nesil V5 Starlink anteni, yalnızca 1,1 kg ağırlığındaki kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. Yüksek performanslı bu yeni donanım, araç seyir halindeyken 375 Mbps’in üzerinde indirme hızlarına ulaşabiliyor
Şebekesiz Alanlarda Bile Kesintisiz 4K Yolculuk Keyfi
Starlink entegrasyonu sayesinde Cybercab, hücresel kapsama alanının bulunmadığı veya zayıf olduğu kırsal bölgelerde dahi baglantısını koparmayacak. Elon Musk, yolcuların seyahat ederken kesintisiz şekilde 4K kalitesinde video izleyebileceğini belirtti.
Otonom Sürüş İçin Değil, Filo Yönetimi Ve Konfor İçin
Tesla Yapay Zeka Başkan Yardımcısı Ashok Elluswamy, uydu bağlantısının otonom sürüş güvenliği için zorunlu olmadığını açıkladı. Starlink; temel olarak navigasyon, uzaktan müşteri hizmetleri ve küresel filo yönetiminin sürekliliğini destekleyecek.
Musk’ın Asıl Hedefi: Milyarlarca Otomobile Uzaydan İnternet
Elon Musk, Starlink entegrasyonunun yalnızca Cybercab ile sınırlı kalmayacağını, gelecekte tüm otomobillerin Starlink kullanacağını savundu. Musk'a göre dünya genelinde milyarlarca araca yüksek bant genişliği sağlamanın tek yolu uzay tabanlı bu altyapıdan geçiyor.