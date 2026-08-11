Otomobillerde yeni dönem başlıyor: Elon Musk milyarlarca aracı hedefliyor

Otonom Sürüş İçin Değil, Filo Yönetimi Ve Konfor İçin

Tesla Yapay Zeka Başkan Yardımcısı Ashok Elluswamy, uydu bağlantısının otonom sürüş güvenliği için zorunlu olmadığını açıkladı. Starlink; temel olarak navigasyon, uzaktan müşteri hizmetleri ve küresel filo yönetiminin sürekliliğini destekleyecek.