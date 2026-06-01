Dünya Kupası öncesi A Milli Takım ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin eski Kuzey Makedonyalı futbolcusu Eljif Elmas transfer sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

ELJIF ELMAS TÜRKİYE'YE TRANSFERE AÇIK KAPI BIRAKTI

Gelecekte yeniden Türkiye'de oynamak istediğini ifade eden Eljif Elmas, "Transferimle ilgili bir şey düşünmüyorum. Şu an tatil yapmak istiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum, İleride İstanbul'da yaşamak istiyorum. Bir gün nasipse inşallah yeniden Türkiye'de oynarım." açıklamasında bulundu.