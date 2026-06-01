01 Haziran 2026 Pazartesi
350 bin liranın aylık ödemesi dudak uçuklattı: İşte banka banka oranlar

Enflasyon oranının etkisiyle bankalar kredi faiz oranlarında güncellemelere gidiyor. Peki 350 bin liralık kredinin 12 aylık geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar:

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
TEB:

Faiz oranı: %4,19

Aylık Taksit: 40.490,64 TL

Toplam Ödeme: 487.900,18 TL

ING

Faiz Oranı: %3,44

Aylık Taksit: 38.321,71 TL

Toplam Ödeme: 461.610,52 TL

QNB

Faiz Oranı: %3,44

Aylık Taksit: 38.321,71 TL

Toplam Ödeme: 461.873,02 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 39.615,94 TL

Toplam Ödeme: 477.403,78 TL

Denizbank

Faiz Oranı: %4,31

Aylık Taksit: 40.843,15 TL

Toplam Ödeme: 492.130,30 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %4,39

Aylık Taksit: 41.078,98 TL

Toplam Ödeme: 494.960,26 TL

Cepte teb

Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 40.490,64 TL

Toplam Ödeme: 487.900,18 TL

Kaynak: Haber Merkezi
