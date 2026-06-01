A Milli Takımımız, Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MİLLİLER ERKEN ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, henüz 2. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti.

Baskısını sürdüren Vincenzo Montella'nın öğrencileri, 16. dakikada Can Uzun'un golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

BİZİM ÇOCUKLAR İKİNCİ YARIDA DA HIZ KESMEDİ

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan A Milli Takım, 52. dakikada Deniz Gül'ün golüyle skoru 3-0 yaptı. Maçın 70. dakikasında ise Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı ve mücadelede son sözü söyledi.

SON HAZIRLIK MAÇI MIAMI'DE VENEZUELA İLE OLACAK

Kuzey Makedonya karşısında moral depolayan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ikinci özel maçında 7 Haziran'da ABD'de Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA İLK 11’LER

Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun, Oğuz Aydın, Deniz Gül.

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Despotovski, Zajkov, Alioski, Fetai, Velkoski, Elmas, Elezi, Atanasov, Miovski, Omeragikj

TÜRKİYE 4-0 KUZEY MAKEDONYA (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Hakem José Luis Munuera'nın ilk düdüğüyle Türkiye-Kuzey Makedonya maçı başladı.

İLK DAKİKADA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

1' Milliler maça önde agresif baskıyla başladı. Deniz Gül'ün ceza sahası içerisinde çektiği şutta top üst direkten geri döndü.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİK

2' Önde baskısını sürdüren A Milli Takımımız Oğuz Aydın'ın içeri çevirdiği topa kale önünde gelişine vuran Orkun Kökçü'nün ağları havalandırmasıyla öne geçti.

ELEZI'NİN ŞUTUNDA TOP ÇERÇEVEYİ BULMADI

4' Altay Bayındır'ın hatalı pasında topla buluşan Elezi, kalenin boş olmasını fırsata çevirmek istedi. Uzaklardan çektiği şutta çerçeveyi tutturamadı.

ATANASOV UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

15' Atanasov'un ceza sahası dışından çektiği şutta Ozan Kabak'tan seken top direğin dibinden kornere çıktı.

CAN UZUN FARKI İKİYE ÇIKARDI

16' Kontra atakta Kuzey Makedonya savunmasını dengesiz yakalayan A Milli Takım'da Eren Elmalı'yla verkaç yapan Can Uzun, ceza sahasının hemen önünde düzgün bir vuruşla kaleci Dimitrievski'yi mağlup ederek farkı ikiye çıkardı.

YUNUS AKGÜN İSABETİ BULAMADI

30' Oğuz Aydın'ın pasında Can Uzun Yunus Akgün'ün önüne doğru topa dokundu. Yunus Akgün ceza sahası içerisinde gelişine şutunu çekti. Top çerçeveyi bulmadı.

DENİZ GÜL GOL ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ

37' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Deniz Gül şutunda savunmaya takıldı. Kuzey Makedonya savunması mutlak gol pozisyonunu topu uzaklaştırarak engelledi.

ALTAY ALIOSKI'YE GOL İZNİ VERMEDİ

44' Alioski ceza sahası içerisinde topla buluştu. Topu Mert'ten kurtarıp kale önünde şutunu çeken Alioski'ye Altay gol izni tanımadı.

OĞUZ AYDIN DIMITRIEVSKI'YI GEÇEMEDİ

45+2' Oğuz Aydın sağ çaprazda topla buluşup ceza sahası içerisine girdi. Topu sol ayağına çekip kaleyi düşünen Oğuz Aydın Dimitrievski'yi geçemedi.

İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 2-0 KUZEY MAKEDONYA

OĞUZ AYDIN İLE GOLE YAKLAŞTIK

48' Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisinde çektiği şutta Dimitrievski son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

DENİZ GÜL KAFA VURUŞUYLA AĞLARI HAVALANDIRDI

52' Can Uzun'un ortasında Deniz Gül köşeye doğru yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Skor 3-0'a geldi.

BARIŞ ALPER SKORU 4-0'A GETİRDİ

70' A Milli Takımımız oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci ile Barış Alper iş birliğinde 4. golü buldu. İrfan Can'ın asistinde Barış Alper ağları havalandırdı.