Tahminler değil, rakamlar konuşacak: Emeklinin alacağı zam cuma günü netleşiyor

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 5 AYLIK FARK

TÜFE’de mayıs tahminleri, nisanda gerçekleşen %4,18’lik veriye göre önemli bir iyileşme yaşanabileceğine işaret ediyor. Cuma günü gelecek verinin ardından aynı zamanda emekli maaşlarına yapılacak yarı yıl artışının 5 aylık zam farkı da ortaya çıkmış olacak.

2026’nın ilk 4 ayında kümülatif enflasyon %14,64 olarak gerçekleşmiş ve emekliler de bu oranda bir zam farkını hak etmişti. Mayısta TÜFE’nin %1,5 gelmesi halinde 5 aylık zam farkı %16,36 olacak. %1,9’luk aylık enflasyon halinde ise zam farkı oranı %16,82’ye kadar yükselecek.