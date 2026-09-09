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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 261 lira olarak belirlendi.

Piyasada dün gerçekleşen doğal gaz ticaret miktarı ise 217 bin metreküp oldu.

İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 3 milyon 745 bin 639 lira olarak kayıtlara geçti.

Önceki gün ise piyasadaki işlem hacmi 4 milyon 963 bin 393 lira olarak açıklanmıştı.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 124 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 397 lira 95 kuruş olarak tespit edildi.

TÜRKİYE’YE 91,5 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA GAZ GİRİŞİ

Türkiye’ye dün 91 milyon 540 bin 995 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 91 milyon 593 bin 163 metreküp olarak kayıtlara geçti.