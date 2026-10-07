ETH Zurich bünyesinden çıkan şirket, enerjinin yoldan araca aktarılmasında yüzde 90'ın üzerinde verimlilik elde edildiğini ve bu teknolojinin daha küçük bataryalarla daha uzun menziller sunacağını duyurdu.

Geleneksel kablosuz şarj çözümlerinde yol ile araç tabanı arasındaki mesafe verim kaybına yol açarken, Winduction bu engeli aşmak için alıcı bobinleri doğrudan otobüsün özel üretilmiş lastiklerinin içine yerleştirdi. Yola gömülen şarj plakalarındaki bobinlerin oluşturduğu manyetik alan, otobüs durakta durduğunda lastik içindeki bobinler tarafından toplanarak doğrudan bataryaya aktarılıyor.

ÇELİKSİZ ÖZEL LASTİKLER GEREKİYOR

Teknolojinin önündeki en büyük teknik engel ise standart otobüs lastiklerinde bulunan ve manyetik alanla etkileşime girip ısı kaybına neden olan çelik kuşaklar. Şirket, bu sorunu çözmek amacıyla tamamen çelik içermeyen özel lastikler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Üretim maliyeti standart lastiklere göre daha yüksek olsa da, otobüsün toplam işletme giderleri yanında bu farkın oldukça sınırlı kalacağı ifade ediliyor.

DAHA KÜÇÜK BATARYA VE DÜŞÜK MALİYET

Sistemin temel amacı, otobüslerin gün içinde duraklarda kısa süreli şarj edilmesini sağlayarak devasa batarya paketlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak. Düşen batarya ağırlığı sayesinde hem otobüs maliyetleri gerileyecek hem de yolcu kapasitesi artacak. Ayrıca şarjın güne yayılması, gece şebekeye binen anlık yükü hafifletecek. Şirketin hesaplamalarına göre Zürih’teki 24 duraklı bir hatta yalnızca iki durağa bu sistemin kurulması, otobüslerin gün boyu kesintisiz hizmet vermesi için yeterli oluyor.

İLK PİLOT UYGULAMA 2028'DE

İsviçre'nin Winterthur kentinde test altyapısını kuran Winduction, dönüştürülmüş bir otobüs üzerinde gerçek saha denemelerine hazırlanıyor. Şirket, yolcu taşıyan ilk pilot projeyi 2028 yılında hayata geçirmeyi hedefliyor.