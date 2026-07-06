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Kaynak: AA

Spot elektrik piyasasında fiyatlar ve işlem hacmindeki artış dikkat çekti. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 435 lira 1 kuruş, en düşük 1275 lira olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Spot piyasada işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 18,8 artarak 1 milyar 708 milyon 223 bin 506 liraya yükseldi.

SAATLİK FİYATLAR BELLİ OLDU

Gün öncesi piyasada elektrik fiyatları:

En yüksek saat 21.00’de 4 bin 435 lira 1 kuruş

En düşük saat 07.00’de 1275 lira

olarak tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR AÇIKLANDI

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin:

Aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 712 lira 17 kuruş

Ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 721 lira 74 kuruş oldu

Bugünkü fiyatlar da yüksek

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı:

En yüksek 4 bin 400 lira

En düşük 600 lira 1 kuruş

olarak kayıtlara geçti.

Veriler, elektrik piyasasında hem fiyatların hem de işlem hacminin yükseliş eğiliminde olduğunu ortaya koydu.