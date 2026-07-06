Spot elektrik piyasasında fiyatlar ve işlem hacmindeki artış dikkat çekti. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 435 lira 1 kuruş, en düşük 1275 lira olarak belirlendi.
İŞLEM HACMİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ
Spot piyasada işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 18,8 artarak 1 milyar 708 milyon 223 bin 506 liraya yükseldi.
SAATLİK FİYATLAR BELLİ OLDU
Gün öncesi piyasada elektrik fiyatları:
En yüksek saat 21.00’de 4 bin 435 lira 1 kuruş
En düşük saat 07.00’de 1275 lira
olarak tespit edildi.
ORTALAMA FİYATLAR AÇIKLANDI
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin:
Aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 712 lira 17 kuruş
Ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 721 lira 74 kuruş oldu
Bugünkü fiyatlar da yüksek
Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı:
En yüksek 4 bin 400 lira
En düşük 600 lira 1 kuruş
olarak kayıtlara geçti.
Veriler, elektrik piyasasında hem fiyatların hem de işlem hacminin yükseliş eğiliminde olduğunu ortaya koydu.