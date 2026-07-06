SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: Emekli maaşlarına ek zam açıklaması

Yapılan hesaplamalara göre, 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 17,76, memur ve memur emeklilerinin aylıklarına ise toplu sözleşme farkıyla birlikte yüzde 13,52 oranında artış yansıtıldı.