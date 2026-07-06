2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunun en kritik eşleşmelerinden birinde Portekiz ile İspanya kozlarını paylaşacak.
Yapay zeka Portekiz-İspanya maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek Portekiz ile İspanya’nın dev mücadelesi öncesi yapay zekâ olası senaryoyu değerlendirdi. İşte maça ilişkin dikkat çeken tahminler…Kaynak: Diğer
Avrupa futbolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde yapay zekâ destekli maç simülasyonu, olası sonucu ve karşılaşmanın nasıl şekillenebileceğini analiz etti.
Dengeli başlayan maç
Yapay zekâ analizine göre ilk dakikalarda iki takım da topa sahip olma mücadelesi verecek.
İspanya’nın kısa pas organizasyonlarıyla oyunun kontrolünü almaya çalışacağı, Portekiz’in ise hızlı hücumlarla rakip savunmayı zorlayacağı öngörülüyor.
İlk gol İspanya’dan
Simülasyona göre maçın ilk golü 34. dakikada İspanya’dan geliyor.
Orta sahadaki baskının ardından gelişen atakta kanattan yapılan ortayı değerlendiren İspanyol futbolcular, ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor.
Portekiz ikinci yarıda reaksiyon veriyor
İkinci yarıda risk alan Portekiz, daha fazla hücum oyuncusuyla rakip yarı sahaya yerleşiyor. Yapay zekâya göre 68. dakikada gelişen hızlı atakta Portekiz beraberliği yakalayarak skoru 1-1’e getiriyor.
Uzatmalarda kazanan belli oluyor
Normal sürenin 1-1 sona ermesinin ardından uzatma dakikalarında oyunun temposu düşerken, İspanya’nın topa daha fazla sahip olan taraf olacağı tahmin ediliyor.
Simülasyona göre 112. dakikada duran toptan gelen golle İspanya yeniden öne geçiyor.
Yapay zekânın maç tahmini
Yapay zekâ simülasyonu, karşılaşmanın 120 dakika sonunda İspanya’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlanacağını ve İspanya’nın çeyrek finale yükselen taraf olacağını öngörüyor.