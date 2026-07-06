Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yapay zeka Portekiz-İspanya maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti

Yapay zeka Portekiz-İspanya maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek Portekiz ile İspanya’nın dev mücadelesi öncesi yapay zekâ olası senaryoyu değerlendirdi. İşte maça ilişkin dikkat çeken tahminler…

Kaynak: Diğer
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Yapay zeka Portekiz-İspanya maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunun en kritik eşleşmelerinden birinde Portekiz ile İspanya kozlarını paylaşacak.

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Yapay zeka Portekiz-İspanya maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 2

Avrupa futbolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde yapay zekâ destekli maç simülasyonu, olası sonucu ve karşılaşmanın nasıl şekillenebileceğini analiz etti.

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Yapay zeka Portekiz-İspanya maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 3

Dengeli başlayan maç

Yapay zekâ analizine göre ilk dakikalarda iki takım da topa sahip olma mücadelesi verecek.

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Yapay zeka Portekiz-İspanya maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 4

İspanya’nın kısa pas organizasyonlarıyla oyunun kontrolünü almaya çalışacağı, Portekiz’in ise hızlı hücumlarla rakip savunmayı zorlayacağı öngörülüyor.

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Yapay zeka Portekiz-İspanya maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 5

İlk gol İspanya’dan

Simülasyona göre maçın ilk golü 34. dakikada İspanya’dan geliyor.

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Yapay zeka Portekiz-İspanya maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 6

Orta sahadaki baskının ardından gelişen atakta kanattan yapılan ortayı değerlendiren İspanyol futbolcular, ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor.

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Yapay zeka Portekiz-İspanya maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 7

Portekiz ikinci yarıda reaksiyon veriyor

İkinci yarıda risk alan Portekiz, daha fazla hücum oyuncusuyla rakip yarı sahaya yerleşiyor. Yapay zekâya göre 68. dakikada gelişen hızlı atakta Portekiz beraberliği yakalayarak skoru 1-1’e getiriyor.

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Yapay zeka Portekiz-İspanya maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 8

Uzatmalarda kazanan belli oluyor

Normal sürenin 1-1 sona ermesinin ardından uzatma dakikalarında oyunun temposu düşerken, İspanya’nın topa daha fazla sahip olan taraf olacağı tahmin ediliyor.

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Yapay zeka Portekiz-İspanya maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 9

Simülasyona göre 112. dakikada duran toptan gelen golle İspanya yeniden öne geçiyor.

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Yapay zeka Portekiz-İspanya maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 10

Yapay zekânın maç tahmini

Yapay zekâ simülasyonu, karşılaşmanın 120 dakika sonunda İspanya’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlanacağını ve İspanya’nın çeyrek finale yükselen taraf olacağını öngörüyor.

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