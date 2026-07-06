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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında fiyat ve işlem hacmi verileri dikkat çekti. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 693 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİNDE ARTIŞ

Piyasada işlem hacmi bir önceki güne göre yükseliş gösterdi. Önceki gün 8 milyon 197 bin 598 lira olan işlem hacmi, dün 13 milyon 730 bin 300 liraya çıktı.

GAZ TİCARET MİKTARI BELLİ OLDU

Spot piyasada gaz ticaret miktarı 776 bin metreküp olarak kaydedildi. Bu veriler, piyasadaki hareketliliğin arttığına işaret etti.

DENGELEME FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 578 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 809 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ 115 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye’ye dün 115 milyon 16 bin 400 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşirken, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı 114 milyon 892 bin 342 metreküp oldu.

Açıklanan veriler, doğal gaz piyasasında hem fiyat hem de arz tarafında yoğun bir hareketlilik yaşandığını ortaya koydu.