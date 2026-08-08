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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar ve işlem hacmine ilişkin güncel veriler açıklandı. Buna göre, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 90 lira olarak kaydedildi.

İŞLEM HACMİNDE SERT DÜŞÜŞ

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi dün 1 milyon 503 bin 920 lira oldu. Bu rakam, önceki gün açıklanan 4 milyon 651 bin 20 liralık hacme göre önemli bir düşüşe işaret etti.

GAZ TİCARET MİKTARI 88 BİN METREKÜP

Spot piyasada dün gerçekleşen toplam gaz ticaret miktarı 88 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

DENGELEME GAZI FİYATLARI DA AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları da netleşti. Buna göre:

Alış fiyatı: 17 bin 944 lira 50 kuruş

Satış fiyatı: 16 bin 235 lira 50 kuruş

TÜRKİYE’YE 103 MİLYON METREKÜP GAZ GİRİŞİ

Öte yandan Türkiye’ye dün toplam 103 milyon 659 bin 809 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 688 bin 451 metreküp olarak açıklandı.

Açıklanan veriler, spot doğal gaz piyasasında hem fiyat seviyesinin hem de arz dengesinin yakından takip edildiğini ortaya koydu.