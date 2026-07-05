Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 99,8 azalarak 1 milyar 431 milyon 186 bin 304 lira olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK FİYAT SAAT 21.00’DE

Gün öncesi piyasada yarın için en yüksek fiyat saat 21.00’de 4 bin 400 lira olarak tespit edilirken, en düşük fiyat ise saat 12.00’de 600 lira 1 kuruş oldu.

Piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 294 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 358 lira 86 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNÜN VERİLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan spot piyasada bugün için elektrik fiyatı en yüksek 3 bin 500 lira 1 kuruş, en düşük ise 169 lira 98 kuruş seviyesinde kaydedildi.

Elektrik piyasasındaki bu dalgalanmanın, arz-talep dengesi ve saatlik tüketim değişimleriyle şekillenmeye devam ettiği belirtiliyor.