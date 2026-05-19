Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en düşük 128 lira 1 kuruş, en yüksek ise 4 bin 245 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada en yüksek fiyat saat 20.00’de, en düşük fiyat ise saat 12.00’de oluştu.

İŞLEM HACMİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Spot piyasada işlem hacmi, önceki güne kıyasla yüzde 37,9 artarak 487 milyon 184 bin 570 liraya yükseldi. Bu artış, piyasadaki hareketliliğin belirgin şekilde arttığını ortaya koydu.

ORTALAMA FİYATLAR NE OLDU?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin:

Aritmetik ortalama fiyatı: 782 lira 91 kuruş

Ağırlıklı ortalama fiyatı: 974 lira 55 kuruş

olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ FİYATLAR DA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin lira, en düşük ise 0 lira seviyesinde gerçekleşti.

Bu veriler, elektrik piyasasında gün içi ve günler arası yüksek oynaklığın sürdüğünü gösteriyor.