Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00’de 4 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.

BAZI SAATLERDE FİYAT SIFIRLANDI

Gün öncesi piyasada fiyatlar gün içinde dikkat çekici dalgalanma gösterdi. Elektrik fiyatı 07.00 ile 16.00 saatleri arasında sıfır lira olarak tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR AÇIKLANDI

Piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 591 lira 37 kuruş olurken, ağırlıklı ortalama fiyatı 796 lira 50 kuruş olarak kayıtlara geçti.

İŞLEM HACMİNDE SERT DÜŞÜŞ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 41,3 azalarak 353 milyon 376 bin 882 liraya geriledi.

BUGÜNÜN FİYAT ARALIĞI

Bugün spot piyasada elektrik fiyatı en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük ise sıfır lira olarak gerçekleşti.