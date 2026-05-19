İstanbul’un Avcılar ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında tahliye nedeniyle devam eden 10 yıllık uyuşmazlık, arabuluculuk süreciyle kısa sürede çözüme ulaştı.
10 yıldır süren kiracı ile ev sahibi anlaşmazlığı 5 saatte nasıl bitti: Gerilimi bitiren hamle
İstanbul Avcılar’da ev sahibi ile kiracı arasında tahliye nedeniyle 10 yıldır devam eden anlaşmazlık, yaklaşık 5 saatlik telefon görüşmesi sonunda mahkemeye taşınmadan sonuçlandı.
Ev sahibinin, eşinin kanser tedavisi nedeniyle hastaneye yakın konumda bulunan evini kullanmak istemesi üzerine kiracısından tahliye talep ettiği, ancak anlaşma sağlanamadığı belirtildi.
Süreçte ev sahibinin eşinin hayatını kaybetmesiyle anlaşmazlık devam etti.
Dosyanın adliyeye taşınmasının ardından arabuluculuk bürosuna yönlendirildiği, sürece arabulucu avukat Fatma Bozkurt Saraç’ın atandığı ifade edildi.
Saraç’ın taraflarla telefon üzerinden yaklaşık 5 saat süren görüşmeler yaptığı, bu süreçte karşılıklı taleplerin değerlendirildiği ve yüz yüze görüşmeye gerek kalmadan uzlaşma sağlandığı bildirildi.
Arabulucu Saraç, dosyanın kendisine ulaştıktan sonra taraflarla iletişime geçtiğini ve süreç hakkında bilgilendirme yaptığını belirtti.
Tarafların görüşme aşamasına gelmeden anlaşma iradesi gösterdiğini, kısa sürede uzlaşmanın sağlandığını aktardı.
Anlaşmazlığın uzun sürmesinde taraflar arasındaki gerilimlerin etkili olduğunu ifade eden Saraç, süreçte sağlık sorunlarının da gündeme geldiğini kaydetti.
Yapılan görüşmeler sonucunda kira bedelinin güncellenmesi ve kiracının uygun bir tarihte evi tahliye etmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.
Uzlaşmanın hem geçmiş hem de gelecek döneme ilişkin yükümlülükleri kapsadığı, aksi durumda yargı sürecinin uzun ve maliyetli olacağının değerlendirildiği ifade edildi.