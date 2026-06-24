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Kaynak: AA

Spot elektrik piyasasında fiyat dalgalanması sürüyor. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en düşük 190 lira, en yüksek ise 4 bin 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 18,8 artarak 1 milyar 180 milyon 795 bin 127 liraya yükseldi.

Gün öncesi piyasada fiyatların saatlik dağılımı da dikkat çekti. Buna göre en yüksek fiyat saat 20.00’de 4 bin 250 lira 1 kuruş olurken, en düşük fiyat ise saat 12.00’de 190 lira olarak tespit edildi.

Aynı piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1744 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1783 lira 59 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan spot piyasada bugün için fiyatlar en yüksek 4 bin 294 lira 77 kuruş, en düşük ise 250 lira 1 kuruş seviyesinde kayıtlara geçti.

Elektrik piyasasında yaşanan bu geniş fiyat aralığı, arz-talep dengesi ve tüketim saatlerine bağlı oynaklığın sürdüğüne işaret ediyor.