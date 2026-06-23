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Kaynak: AA

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 149 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 4 milyon 596 bin 46 liraya yükseldi. Bu rakam, bir önceki gün açıklanan 1 milyon 951 bin 608 liraya kıyasla dikkat çekici bir artışa işaret etti.

Aynı gün piyasada gaz ticaret miktarı ise 268 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 6 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 291 lira 86 kuruş olarak tespit edildi.

Öte yandan Türkiye’ye dün 103 milyon 311 bin 822 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı 103 milyon 339 bin 845 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Piyasada işlem hacmindeki güçlü artış ve arz verilerindeki denge, önümüzdeki dönemde fiyatların seyrine ilişkin beklentileri de yeniden gündeme taşıdı.