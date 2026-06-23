Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 294 lira 77 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi. En yüksek fiyatın saat 20.00’de, en düşük fiyatın ise 12.00’de gerçekleşmesi bekleniyor.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 39,4 artarak 1 milyar 453 milyon 568 bin 168 liraya ulaştı.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 111 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 164 lira 49 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan spot piyasada bugün için kaydedilen fiyatlara bakıldığında, en yüksek seviye 4 bin 244 lira 99 kuruş, en düşük seviye ise 190 lira oldu.

Fiyatlar arasındaki geniş makas ve işlem hacmindeki güçlü artış, piyasada yarın oluşacak dengelere ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirirken, özellikle akşam saatlerindeki zirve seviyeler dikkatle izleniyor.