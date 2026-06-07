Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Güneren Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre kabloları tamir etmek için elektrik direğine tırmanan 21 yaşındaki İbrahim Tektaş, akıma kapılarak yere düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan ekipler, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği yaralı, kurtarılamadı.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.