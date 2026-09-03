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Elazığ’ın ve Anadolu’nun binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyacak Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, Anadolu’nun kadim hafızasında müstesna bir yere sahip Elazığ’da tarih, kültür ve medeniyet mirasına yakışır önemli bir eseri vatandaşların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ersoy, yeni müzenin tarihî ve kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve ziyaretçilere güçlü şekilde anlatılması açısından önemli bir görev üstleneceğini belirtti.

MÜZECİLİĞİN GEÇMİŞİ 1965’E UZANIYOR

Elazığ’da müzeciliğin kurumsal geçmişinin 1965 yılına kadar uzandığını belirten Ersoy, ilk müzenin Ferhat Memişoğlu tarafından Harput’taki tarihî Alacalı Mescit’te kurulduğunu ifade etti.

1970’li yıllarda Keban Barajı Kurtarma Kazıları sırasında ortaya çıkarılan çok sayıda kültür varlığının koleksiyona dahil edilmesiyle müzenin geliştiğini aktaran Ersoy, daha sonra yeni hizmet binasına taşınıldığını söyledi.

1982-2016 yılları arasında hizmet veren binanın, 2016 yılında Elazığ Emniyet Müdürlüğüne yönelik terör saldırısında ağır hasar gördüğünü ve ziyaretçi girişlerine kapatıldığını belirten Ersoy, bölgede yaşanan depremler de dikkate alınarak müzenin daha güvenli ve şehrin kültürel kimliğine uygun yeni bir yapıda hizmet vermesine karar verildiğini kaydetti.

Bu kapsamda 1885 yılında Mülkiye İdadisi ve Sultaniye Mektebi olarak inşa edilen, daha sonra farklı işlevlerde kullanılan tarihî yapı, Millî Savunma Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi.

Modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde arkeoloji, etnografya ve sikke bölümleri bulunuyor.

Arkeoloji bölümünde 6 salon ve 51 vitrinde toplam 934 arkeolojik eser sergileniyor. Koleksiyon, Paleolitik Çağ’dan Neolitik ve Kalkolitik dönemlere, Tunç Çağları'ndan Urartu ve Demir Çağı'na, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden Selçuklu ve Osmanlı’ya kadar uzanıyor.

Bu eserler sayesinde ziyaretçiler, Elazığ ve çevresinin binlerce yıllık tarihini kronolojik ve bütüncül bir anlayışla takip edebiliyor. Müzenin etnografya bölümünde Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden günümüze ulaşan 482 eser bulunuyor. Bakırdan gümüşe, ahşaptan pirince, geleneksel silahlardan gündelik kullanım eşyalarına, yazmalardan kaftan ve entarilere kadar uzanan eserler, Elazığ insanının gündelik yaşamına ve kültürel birikimine ışık tutuyor.

Sikke bölümünde ise 522 sikke yer alıyor. Grek ve Roma dönemlerinden Doğu Roma ve Sasani dünyasına, Emevîlerden Abbasilere, Anadolu Selçuklularından Artuklu, Eyyubi, İlhanlı, Safevi ve Osmanlı dönemlerine uzanan sikkeler, bölgenin tarih boyunca önemli bir siyasi, ekonomik ve kültürel kesişme noktası olduğunu ortaya koyuyor.

Bakan Ersoy, müzede toplamda yaklaşık 2 bin eserin Elazığ’ın ve Anadolu’nun binlerce yıllık hikâyesini ziyaretçilere anlattığını söyledi.

ÇAYDAÇIRA İÇİN ÖZEL BÖLÜM OLUŞTURULDU

Yeni müzede yalnızca arkeolojik eserler değil, Elazığ’ın yaşayan kültürel değerleri de ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Elazığ denildiğinde akla gelen en güçlü kültürel sembollerden biri olan Çaydaçıra, geleneksel kıyafetleri, sözleri, görselleri ve kültürel bağlamıyla müzede kendisine ayrılan özel bölümde anlatılıyor.

Bakan Ersoy, Türkiye’nin müzecilik alanında güçlü bir dönüşüm yaşadığını belirterek müzelerin artık yalnızca eserlerin vitrinlerde sergilendiği mekânlar olmadığını söyledi. Ersoy, müzelerin bilimsel araştırmanın, eğitimin, kültürün, sanatın ve toplumsal buluşmanın merkezleri olarak ele alındığını ifade etti.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan ziyaretçinin kendi tarihini ve kültürünü yakından tanımasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Müzenin aynı zamanda Elazığ’ın kültür turizmine yeni bir ivme kazandırması ve başta Harput olmak üzere kentin zengin kültürel mirasının daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sunması bekleniyor. Bakan Ersoy’un Elazığ programı müze açılışının ardından Harput İç Kale incelemeleriyle devam etti.

Ersoy daha sonra Elazığ Valiliğini ziyaret ederek il değerlendirme ve turizm toplantısına katıldı.