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Transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan El Bilal Toure’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Malili golcü, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir paylaşıma verdiği yanıtla gündeme oturdu.

“ADIMI KULLANMAYI BIRAKIN”

Beşiktaşlı bir taraftarın paylaşımına cevap veren Toure, sert ifadeler kullandı. Yıldız oyuncu,

“Adımı kullanmayı bırakın artık. Kulübünüze odaklanın.” sözleriyle dikkat çekti.

“YILDIZLARINIZIN NE YAPTIĞINI GÖRECEĞİZ”

Toure, açıklamasının devamında ise iddialı bir mesaj verdi:

“Yıldızlarınızın ne yaptığını göreceğiz.”

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Beşiktaş taraftarları arasında da farklı yorumlara neden oldu.

TRANSFER İDDİALARI KONUŞULUYORDU

Son dönemde adı Süper Lig ekipleriyle anılan El Bilal Toure’nin bu çıkışı, transfer söylentilerine de farklı bir boyut kazandırdı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı taraftarlar oyuncunun sözlerini sert ve gereksiz bulurken, bazıları ise bu açıklamayı “iddialı bir duruş” olarak yorumladı.

Toure’nin bu çıkışı sonrası transfer ihtimaliyle ilgili nasıl bir gelişme yaşanacağı merak konusu oldu.