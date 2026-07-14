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Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray, transferde aynı hedefte buluştu. İki ezeli rakibin, Eintracht Frankfurt forması giyen Belçikalı stoper Arthur Theate için harekete geçtiği öne sürüldü.

İKİ DEV AYNI STOPERİN PEŞİNDE

Fotospor’un haberine göre, savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray, Arthur Theate’yi transfer listesine aldı. 26 yaşındaki oyuncu için iki kulübün de ilgisi dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ İLK ADIMI ATTI

Sacha Tavolieri’nin aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Theate transferi için ilk temasları kurdu. Siyah-beyazlı yönetimin oyuncunun şartlarını öğrenmek üzere girişimlere başladığı belirtildi.

LEVERKUSEN DE DEVREDE

Beşiktaş’ın bu transferde yalnız olmadığı ifade edildi. Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’in de Belçikalı savunmacıyla ilgilendiği ve yarışın uluslararası boyuta taşındığı kaydedildi.

GALATASARAY GELİŞMELERİ İZLİYOR

Galatasaray cephesinde ise durum daha temkinli ilerliyor. Sarı-kırmızılıların, savunmada yaşanabilecek olası bir ayrılığa karşı Arthur Theate’yi alternatifler arasında tuttuğu ve süreci yakından takip ettiği belirtildi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geride kalan sezonda Eintracht Frankfurt formasıyla 33 maça çıkan Theate, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sol ayaklı olması ve hem stoper hem de sol bekte oynayabilmesi, oyuncuyu cazip hale getiriyor.

TRANSFER YARIŞI KIZIŞABİLİR

Beşiktaş’ın ilk hamlesinin ardından sürecin hız kazanması beklenirken, Galatasaray’ın resmi adım atıp atmayacağı ve Bayer Leverkusen’in teklifinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.