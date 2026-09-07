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JPR raporuna göre, bağımsız ekran kartı sevkiyatları bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,2, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 14,1 oranında arttı. Düşük sezon etkisi ve yükselen bellek maliyetlerine rağmen özel grafik donanımlı sistemlere yönelik talebin güçlü kalması, genel pazarın üzerinde bir performans sergilenmesini sağladı. Entegre ve ayrık birimler dahil edildiğinde toplam tüketici GPU sevkiyatı 75,5 milyon adede ulaştı.

BÜYÜMENİN SÜRÜCÜSÜ DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR OLDU

Pazarlık büyümenin ana kaynağını mobil cihazlar oluşturdu. Dizüstü bilgisayar GPU sevkiyatları çeyrek bazda yüzde 16,8 oranında artış kaydederken, masaüstü GPU pazarı yüzde 4 oranında geriledi. Benzer şekilde masaüstü işlemci talebinin düştüğü ve istemci CPU pazarının yıllık yüzde 1,1 daraldığı bir dönemde mobil grafik çözümlerine olan talep öne çıktı.

INTEL LİDERLİĞİNİ KORUDU, AMD PAYINI ARTIRDI

İkinci çeyrekte AMD, Intel ve Nvidia tarafından toplamda yaklaşık 20 milyon bağımsız GPU sevkiyatı yapıldı. Entegre grafik birimlerinin yaygınlığı sayesinde Intel, yüzde 56'lık pazar payı ile toplam tüketici PC GPU pazarındaki lider konumunu sürdürdü. Nvidia yüzde 23 ile ikinci sırada yer alırken, payını geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 14 seviyesinden yüzde 21'e çıkaran AMD dikkat çeken bir artış yakaladı.