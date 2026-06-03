Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması, Aralık 2021'de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından başlatılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Uygulama, Ağustos 2025'te Merkez Bankası tarafından tamamen sonlandırılmıştı.

KKM'nin ekonomi üzerinde yarattığı yıkıcı etkiler ve bilançosu dikkat çekiyor. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre uygulama, devlete ve Merkez Bankası'na toplamda yaklaşık 60 milyar dolar civarında bir maliyet/zarar belirtilmişti. Geçmişte kar eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KKM'nin yarattığı kur farkı ödemeleri nedeniyle 2023 yılında 818.2 milyar TL, 2024 yılında 700.4 milyar TL rekor zararlar açıklamıştı.

KKM'NİN ACI SONU

KKM'de uygulanan sert politikaların artından çıkışlar ise devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültende KKM bakiyesi ise geçen hafta 5 milyon lira azalarak 384,2 milyon liraya indiği belirtildi.

DİĞER VERİLER

BDDK yayımladığı haftalık bültende yer alan diğer bilgiler ise şu şekilde oldu;

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 22 Mayıs itibarıyla 130 milyar 500 milyon lira artarak 25 trilyon 676 milyar 319 milyon liradan 25 trilyon 806 milyar 818 milyon liraya geldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 295 milyar 477 milyon lira azalarak 29 trilyon 611 milyar 519 milyon liradan 29 trilyon 316 milyar 41 milyon liraya düştü.

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 16 milyar 725 milyon lira artarak 3 trilyon 228 milyar 766 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 783 milyar 346 milyon lirası konut, 44 milyar 550 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 400 milyar 870 milyon lirası ihtiyaç kredileri oldu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 14 milyar 564 milyon lira azalarak 4 trilyon 12 milyar 690 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,2 artışla 3 trilyon 114 milyar 865 milyon lira düzeyinde oldu.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 207 milyar 162 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 907 milyar 703 milyon lirası da taksitsiz borçlar oldu.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyon lira artışla 718 milyar 885 milyon liraya geldi. Takipteki alacakların 541 milyar 367 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 48 milyar 485 milyon lira artarak 5 trilyon 608 milyar 757 milyon liraya geldi.