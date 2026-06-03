Türkiye'de derinleşen siyasi kriz, tırmanan enflasyon ve Merkez Bankası'nın faiz artırım/sabit tutma baskısı sürerken, BIST 100 endeksi 14.200 puanın üzerine çıkarak coştu. Ancak Ekonomist Emre Şirin, endeks yüzde 3,5 yükselirken Ford Otosan, THY ve Yapı Kredi gibi dev hisselerin Şubat ayındaki zirvelerinin fersah fersah gerisinde kaldığını somut rakamlarla kanıtladı. Şirin, "Bu sadece yerli bir manipülasyon değil; yapay zeka ve robot çağı öncesinde insanlığı borçlandırıp mülksüzleştirme, serveti dev tekellere transfer etme küresel oyununun bir parçasıdır!" dedi. İşte o çarpıcı analiz...

Ekonomik krizin gölgesindeki Türkiye'de, dolar kuru swap hattı ve BlackRock haberleriyle baskılanmaya çalışılırken, Borsa İstanbul'da BIST 100 (%3,5), BIST 30 (%4) ve Bankacılık endeksinde (%4,5) sert yükselişler kaydedildi. Ancak ekrandaki bu "coşku" tablosunun sahada hiçbir karşılığı olmadığını belirten Emre Şirin, dev şirketlerin hisse fiyatları üzerinden gerçeği gözler önüne serdi.

ENDEKS UÇUYOR AMA HİSSELER ÇAKILI: İŞTE O DRAMATİK LİSTE!

Emre Şirin, ralli algısıyla küçük yatırımcının nasıl bir illüzyonun içine itildiğini, Şubat ayındaki 14.530 endeks dönemi ile bugünkü fiyatları kıyaslayarak tek tek örnekledi:

Anadolu Grubu Holding (AKHOL): Bugün endeks coşarken %3 yükseldi ve 34,80 TL oldu. Peki, Şubat ayında neredeydi? 39 TL seviyesindeydi.

Ford Otosan (FROTO): Durum çok daha dramatik. %4 artmış haliyle ancak 8.889 TL'ye gelebildi. Şubat ayında ise bu hisse 125 - 126 TL (bölünme/düzeltme öncesi tarihi zirveler) bandında seyrediyordu.

Pegasus (PGSUS): Bugün %2 artışla 172 TL'ye çıktı. Şubat ayında ise 220 - 225 TL seviyelerinde geziniyordu.

Türk Hava Yolları (THYAO): Bugün 300 TL bandında tutunmaya çalışıyor. Şubat ayındaki yeri ise 352 TL'ydi.

Yapı Kredi (YKBNK): Endeks yeşillenirken ancak 34,98 TL'ye ulaştı. Şubat ayında 44 TL'ye kadar tırmanmıştı.

Şirin bu tabloyu, "Endeksle ralli beklentisi yaratarak küçük yatırımcıyı içeride tutma ve yeni kurbanları içeri çekme çabası var" sözleriyle özetledi.

''Endeks puan olarak yukarı taşınsa da ana taşıyıcı hisseler Şubat ayındaki zirvelerinin fersah fersah gerisinde. Bu durum, parası büyük azınlığın al-sat tuzağıdır.''

"YAPAY ZEKA ÖNCESİ KÜRESEL MÜLKSÜZLEŞTİRME PROJESİ!"

Yaşanan bu finansal manipülasyonun sadece iç piyasa hareketleriyle açıklanamayacağını belirten Emre Şirin, puzzle'ın parçalarını küresel makro planla birleştirdi. Dünyada ekonomik modellerin ve sistemlerin kökten değişeceği bir döneme girildiğini vurgulayan Şirin, şu ürpertici uyarıyı yaptı:

"İnsan emeğinin devre dışı kalacağı, yapay zekanın ve robotların dünyayı yöneteceği yeni bir çağ inşa ediliyor. Yönetimlerin ya da dev şirketlerin lütfettiğiyle yetinen, boyun eğmiş insan yığınları yaratmak istiyorlar. Bunun yolu da yüksek enflasyon, ağır vergiler ve finansal piyasalardaki manipülasyonlarla servet transferi yapmaktan geçiyor. İnsanların varlıklarını eritmek, onları borçlandırmak, mülklerini sattırmak ve nihayetinde mülksüzleştirmek için küresel bir oyun oynanıyor."

BÜYÜK BALIKLAR ALTTAN ALIP YUKARIDAN SATIYOR

Piyasada hiç kimsenin kazanmadığı fikrinin yanlış olduğunu, parası büyük olan azınlık grupların bu tezgahtan servet devşirdiğini belirten ünlü analist, "Endeks 15.200'lere gelirken yukarıdan malı boşalttılar. Şimdi buralardan tekrar alttan topluyorlar. Yukarı çıkınca yine satacaklar. Büyük parası olanlar alttan alıp yukarıdan satarak bir oyun oynuyor, olan yine tepeden maliyetlenen küçük yatırımcıya oluyor" uyarısında bulundu.