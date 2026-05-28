Ekonomist Emre Şirin tek tek anlattı: Borsada küçük yatırımcının kucağına bomba bırakacaklar

Emin Şirin'in kritik uyarıları şöyle:

Bakın arkadaşlar, ben eski bir bankacı olarak söylüyorum size. Merkez Bankası'nın çıkıp makro-ihtiyati tedbirler açıkladığı, kredileri kıstığı, piyasadaki likiditeyi azaltmaya çalıştığı, nakit sıkışıklığının olacağı, enflasyon verisinin yüksek geldiği, bundan sonra da yüksek geleceğinin belli olduğu, uluslararası kurumların senden faiz artışı beklentisini açık açık dile getirdiği, bununla birlikte senin Merkez bankanın çıkıp sıkı duruşu koruyacağını ifade ettiği, gerekirse sıkılaşma adımlarını artıracağını ifade ettiği bir tabloda aynı zamanda bu kadar siyasi riskin varken, Merkez Bankası dolar yakarken, bununla birlikte yabancı sermaye senden çıkıp giderken ve o yabancı sermayeye cari açığın, dış ticaret açığın nedeniyle ihtiyaç duyuyorken, bundan dolayı da onu buraya getirme zorunluluğun varken sen borsada eğer bankacılık endeksinde yükseliş bekliyor, yükseliş görüyorsan orada çok büyük bir risk vardır.