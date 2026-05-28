Emre Şirin, kendi youtube hesabında son yaşanan siyasi gelişmelerin borsaya etkisinin nasıl olacağını değerlendirdi.
Ekonomist Emre Şirin tek tek anlattı: Borsada küçük yatırımcının kucağına bomba bırakacaklar
Ekonomist Emre Şirin, CHP'ye mutlak butlan atanmasının ardından yaşanan borsa hareketlerini değerlendirdi. Şirin, "Bombayı küçük yatırımcının kucağına bırakacaklar" dedi.Aykut Metehan
Enflasyon beklentisinin yükseldiği, Merkez Bankası'nın faiz indiriminden kaçındığı, siyasi baskıların arttığı bir ortam ve uluslararası faiz indirimi baskısında bankaların borsayı tuttuğunu belirten Şirin, bunun küçük yatırımcıya yansıyacak etkilerini anlattı.
Emin Şirin'in kritik uyarıları şöyle:
Bakın arkadaşlar, ben eski bir bankacı olarak söylüyorum size. Merkez Bankası'nın çıkıp makro-ihtiyati tedbirler açıkladığı, kredileri kıstığı, piyasadaki likiditeyi azaltmaya çalıştığı, nakit sıkışıklığının olacağı, enflasyon verisinin yüksek geldiği, bundan sonra da yüksek geleceğinin belli olduğu, uluslararası kurumların senden faiz artışı beklentisini açık açık dile getirdiği, bununla birlikte senin Merkez bankanın çıkıp sıkı duruşu koruyacağını ifade ettiği, gerekirse sıkılaşma adımlarını artıracağını ifade ettiği bir tabloda aynı zamanda bu kadar siyasi riskin varken, Merkez Bankası dolar yakarken, bununla birlikte yabancı sermaye senden çıkıp giderken ve o yabancı sermayeye cari açığın, dış ticaret açığın nedeniyle ihtiyaç duyuyorken, bundan dolayı da onu buraya getirme zorunluluğun varken sen borsada eğer bankacılık endeksinde yükseliş bekliyor, yükseliş görüyorsan orada çok büyük bir risk vardır.
Patlamaya hazır bir bomba vardır ve küçük yatırımcının kucağına bırakmaya hazırlanıyorlardır. Bak bunu çok açık söylüyorum. Yani bu kadar net konuşan kaç kişi var bilmiyorum. Bir eski bankacı olarak söylüyorum. Tekrar altını çiziyorum ki anlaşılsın.
"Piyasada Ciddi Bir Manipülasyon Var"
Hem bireysel tarafta hem ticari tarafta bankalar bundan zarar görür ve bu tabloda bankacılık endeksi, banka hisseleri senin borsanı taşıyorsa ki bayram öncesi bu oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan gelmiş, Kılıçdaroğlu koltuğa oturmuş, Cumhuriyet Halk Partisi ve halk ciddi tepkili, bundan sonra siyasi sürecin nereye evrileceğini çok bilmiyoruz kestiremiyoruz. Stresli ortamlar artacak ve bu ortamda bankacılık endeksi borsayı tutuyorsa burada çok ciddi bir piyasa manipülasyonu var demektir. Küçük yatırımcı için çok tehlikeli bir oyun oynanıyor demektir. Ben bunu söylüyorum."
"Borsada Payınız Olabilir Ama Portföy Sepeti Şart"
"Bu şu demek değil: Her şeyi sat çık kardeşim, borsada payın olabilir. Hep söylüyorum bunu, ben portföy sepetinden yanayım zaten. Sektörel bazlı doğru seçimler yapabilirsin.
Enflasyon artacağını bekleyerek enerji alanındaki problemlerin işte yükseleceğini, devam edeceğini bilerek önüne birkaç ay vade koyarak, sabretmeyi göze alarak bütün paranı koymadan, alternatifli olarak bir anda ralli beklemiyorsan kendini de psikolojik olarak strese sokmayacak düzeyde ihtiyacın olmayan bir parayla işlem yapıyorsan elbette ki borsada payın olabilir
Anlatmaya çalıştığım şey tamamen farklı. Kısa vadede ciddi piyasa türbülansları, ciddi oynaklıklar önümüzde olacak, dalga boyu artacak küreselde ve yerelde. Dolayısıyla burada gelecek fırsatları yakalayabilmen için alternatif ürünün olmak zorunda. Anlatmaya çalıştığım şey bu."