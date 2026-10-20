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Kaynak: AA

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış, Sarıyer Ayazağa'da ağır bir felakete yol açtı. Taşkın sularına kapılan altı kişi hayatını kaybederken, kaybolan bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yaşanan felaketin hemen ardından bölgede dere yatakları üzerine inşa edilmiş riskli yapıların yıkımına hız verildi.

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ RİSK HARİTASIYLA ÖRTÜŞÜYOR"

Uzmanlar, benzer şiddetteki olası bir yağışın kentin farklı noktalarında yeni taşkınları tetikleyebileceği uyarısında bulunarak, hem Avrupa hem de Anadolu yakasında risk altındaki 10 kritik bölgeye dikkat çekiyor.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, Ayazağa'da meydana gelen yıkımın daha önce yapay zeka yardımıyla hazırladıkları sel risk haritasıyla birebir uyumlu olduğunu ifade etti.

"YALNIZCA YAĞIŞ MİKTARIYLA AÇIKLANAMAZ"

Söz konusu felaketin sadece metrekareye düşen yağış miktarıyla değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Ekmekcioğlu, aynı orandaki yağışın farklı havzalarda tamamen farklı sonuçlar doğurduğunu belirtti. Doğal akış koridorları ve dere yataklarındaki yapılaşmanın tehlikesine değinen Ekmekcioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Olayın ardından dere yatağındaki bazı binaların tahliye edilerek yıkılması bu gerçeği bir kez daha gündeme taşıdı. Bu tür bölgelerdeki taşkın riskini doğru analiz edebilmek için yalnızca bölgesel yağış miktarını değil; yukarı havzalardan süzülen akışları, dere kesitlerinin yeterliliğini ve çevredeki yapılaşma şartlarını bütüncül bir şekilde ele almak gerekiyor."

TEHLİKEDE OLAN İLÇELER

Avrupa Yakası'nda Kağıthane ve Alibeyköy dere sistemleri, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy çevresindeki Ayamama Deresi havzası ile Esenyurt ve Avcılar çevresindeki Haramidere havzası örnek gösterilirken, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy çevresindeki Kurbağalıdere havzası ve Beykoz'daki çeşitli dere vadilerin tehlike barındırdığını uzman isim ifade etti.