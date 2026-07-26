Kepez ilçesi Gazi Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki mermer dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Hasibe Özdemir ile eşi, kendilerine ait mermer atölyesinde kesim makinesi bulunmaması nedeniyle komşularına ait iş yerine mermer kesimi yapmak için geldi.

Ekmek parası uğruna gelen ölüm: İki çocuk annesi Hasibe’den acı haber - Resim : 1

Çift, kamyonette bulunan mermerleri indirirken kamyonet kapağına dayalı mermer, ağırlığın etkisiyle kapağın açılması sonucu devrildi. Bacaklarının üzerine düşen mermer nedeniyle Hasibe Özdemir sırt üstü yere düşerek başını arkasındaki başka bir mermere çarptı.

Ekmek parası uğruna gelen ölüm: İki çocuk annesi Hasibe’den acı haber - Resim : 2

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekmek parası uğruna gelen ölüm: İki çocuk annesi Hasibe’den acı haber - Resim : 3

KOMŞUSUNUN İŞ YERİNDE ÇALIŞIYORLARDI

Polis ekibinin incelemesinde, Özdemir çiftinin kendi atölyelerinde kesme makinesi bulunmadığı için zaman zaman komşularına ait iş yerini kullandıkları belirlendi. İş yeri sahibinin şehir dışında olduğu, daha önce kendilerine bırakılan anahtarla iş yerine girdikleri öğrenildi.

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KAMERA SİSTEMİ KAYIT YAPMIYORMUŞ

Olay yerindeki incelemede iş yerinde güvenlik kamerası bulunduğu ancak kayıt cihazının arızalı olması nedeniyle görüntü kaydetmediği tespit edildi. Hasibe Özdemir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.