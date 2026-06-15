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Mülakat yüzünden mağdur edilen öğretmenler ile özel sektörde çalışan öğretmenlerin hakları için yaptığı eylemlere polis müdahale etti.

Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, Ankara’daki eylemlerinde 2 gün boyunca polis müdahalesine maruz kaldı. Birçok öğretmen ve sendika yöneticisi hem darbedildi hem de gözaltına alındı. Kararlılıklarını dile getiren eğitimciler, haklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini ilan etti.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, gazetemize öğretmenlerin yaşadıkları durum ve eylemlerinin süreci ile ilgili konuştu. Özbay, yaşanan durumu ülkenin açık bir cezaevine çevrilmesi olarak niteledi. Özbay, sendikaların temel görevlerini yapıp halkın gerçekleri duymasını sağladıklarında yaşanan duruma tahammülün kalmadığının altını çizdi.

'ŞİDDET KOMİSYONU TOPLANIYOR, ÖĞRETMENLERE ŞİDDET UYGULANIYOR'

Özbay mecliste toplanan Şiddet Komisyonu'nu da hatırlatarak bakanların şiddete karşı toplandığını fakat sözünü söylemek isteyen öğretmenlere şiddet emri verildiğini söyledi. Özbay yaşanan sürecin tamamen iktidarın politikalarından kaynaklandığı vurguladı.

'ÖĞRETMENLER OLARAK TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Özbay, ülkenin öğretmenleri olarak baskıya boyun eğmeyeceklerini söyledi. Özbay ayrıca, "Biz susarsak korku yaygınlaşır" diyerek bütün demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların ve siyasi partilerin yaşanan duruma tepki göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Özbay öğretmenler olarak teslim olmayacaklarını dile getirdi.