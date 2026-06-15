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Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenlerin, dün gerçekleştirdikleri eyleme polis müdahale etmiş ve 41 öğretmen gözaltına alınmıştı. Öğretmenlerin tamamı akşam saatlerinde serbest bırakılmış, eylemlerine bugün devam edeceklerini duyurmuşlardı.

Öğretmenlerin, aileleriyle birlikte Kurtuluş Parkı’nda yapmayı planladıkları basın açıklamasına bugün yine polis müdahale etti.

Polis, öğretmenlerin bir kısmının kaldıkları otelin önünü ablukaya alarak parka yürümelerine izin vermedi. Kurtuluş Parkı’nda bulunan topluluğa da, basın açıklaması yapmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Öğretmenlerle polis arasındaki görüşmeler sürerken polis müdahalesi gerçekleşti.

Biber gazı ve copla müdahale edilen öğretmenler parktan dışarı çıkarılmaya çalışıldı.

📣 Öğretmenlere abluka devam ediyor!



Kurtuluş Parkı’nda toplandık. Enerji Otel’de abluka altında tutulan arkadaşlarımızın, otelden çıkışının sağlanıp Kurtuluş Parkı’na gelmelerini bekliyoruz.



Ankara Valiliğine sesleniyoruz:

Öğretmenim önüne koyulan abluka kaldırılsın!



Sözler… pic.twitter.com/qMXRkal2Z4 — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) June 15, 2026

SENDİKA BAŞKANLARI DA DAHİL 3 GÖZALTI



Birgün'de yer alan habere göre, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası müdahale sırasında sendikanın Genel Başkanı Eren Edebali'nin, ve Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak dahil 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Biber gazı ve copla müdahale edilen öğretmenler parktan dışarı çıkarılmak istendi.